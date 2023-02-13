ما هي عدة المرأة وأنواعها؟ الافتاء تكشف 3 أمور محظورة عليها

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "ما هي عدة المرأة ومقدارها وما هي الأمور الواجبة عليها في هذه العدة؟



وأجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن العدة نوعان، عدة طلاق وعدة وفاة، فسبب اعتداد المرأة إما أن يكون طلاقها من زوجها أو وفاة زوجها.

وأشار إلى أن العدة تختلف في المدة، فإذا كانت المرأة حاملا لحظة وفاة الزوج أو الطلاق، فعدتها تنتهي بوضع الحمل، وعدة المرأة من الطلاق أربعة أشهر وعشرة أيام.

3 أمور محظورة في العدة

وكشف أمين الفتوى، أن المرأة في فترة العدة ، مأمورة بثلاث واجبات، لافتا أن المرأة في فترة العدة القصد منها ليس الحبس في البيت.

وأكد أن أول الواجبات على المرأة في العدة، ألا تبيت خارج المنزل وهو مسكن الزوجية وهذا هو الأصل، فإن كانت مريضة أو كان المسكن لا يصلح للإقامة بمفردها، فيجوز لها الإنتقال في منزل آمن لها وعليها، ويجوز لها بذلك أن تخرج من البيت نهارا وترجع لتبيت في منزلها.

وأوضح، أن المرأة مأمورة كذلك في فترة العدة، بترك الزينة مثل الذهب والفضة أو لبس الحرير وما إلى ذلك.

وأشار إلى أن الواجب الثالث من الواجبات على المرأة في فترة العدة، هو عدم استعمال العطور خارج المنزل.

وأكد أنه ما عدا ذلك، فيجوز للمرأة الخروج لتقضي حاجاته أو تزور مريض أو تقضي مصالحها، أو تذهب للطبيب لو كانت مريضة.



عدة المطلقة وأحكامها



قال الشيخ محمد أبو بكر الداعية الإسلامي، إن عدة المطلقة ثلاثة قروء أي يمر عليها الحيض ثلاث مرات ، والحامل عدتها وضع حملها ، والمطلقة التي لا تحيض مدتها ثلاثة أشهر ،والأرملة عدتها أربعة أشهر وعشرة .

وأشار في تصريحات تليفزيونية، إلى أن العدة تبدأ من يوم الفراق أو يوم موت الزوج ،أي انه إذا توفي الزوج من اليوم الذي يليه تبدأ عدة الأرملة.

لماذا للمرأة عدة في الإسلام ؟

وأجاب الشيخ عويضة، عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن العلة فقط ليس كما يفهم السائل من طهارة الرحم، ولكن هناك من العلة جانب تعبدي في مسائل العدة، فاستبراء الرحم الآن قد يحدث بالسونار في لحظة.

وأشار إلى أن الحياة الزوجية لها قدسيتها واحترامها، والأطباء أثبتوا أن قضاء المرأة عدتها يهيئ المرأة تماما لاستقبال زوجا جديدا، لأنها مع زوجها الأول قد يكون هناك بصمة في رحمها.

وتابع: ولو لم يثبت الطب هذا، فيكفي أننا نستجيب لأوامر الله لنا، التي ربما تظهر علتها لنا أو لا تظهر، وعلينا أن نسلم الأمر لله تعالى، لأنه سبحانه لا يأمرنا بأمر أو ينهانا عن آخر، إلا لحكمة، قد تظهر لنا أو لا تظهر.