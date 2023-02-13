عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ما هي عدة المرأة وأنواعها؟ الافتاء تكشف 3 أمور محظورة عليها

الطلاق
الطلاق

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "ما هي عدة المرأة ومقدارها وما هي الأمور الواجبة عليها في هذه العدة؟

متي تسقط نفقة العدة والمتعة وهل يجوز التنازل عنها؟..محامية توضح

هل تجب العدة على الرجل؟ ولماذا؟ عالم أزهري يجيب


وأجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن العدة نوعان، عدة طلاق وعدة وفاة، فسبب اعتداد المرأة إما أن يكون طلاقها من زوجها أو وفاة زوجها.

وأشار إلى أن العدة تختلف في المدة، فإذا كانت المرأة حاملا لحظة وفاة الزوج  أو الطلاق، فعدتها تنتهي بوضع الحمل، وعدة المرأة من الطلاق أربعة أشهر وعشرة أيام.

3 أمور محظورة في العدة

 

وكشف أمين الفتوى، أن المرأة في فترة العدة ، مأمورة بثلاث واجبات، لافتا أن المرأة في فترة العدة القصد منها ليس الحبس في البيت.

وأكد أن أول الواجبات على المرأة في العدة، ألا تبيت خارج المنزل وهو مسكن الزوجية وهذا هو الأصل، فإن كانت مريضة أو كان المسكن لا يصلح للإقامة بمفردها، فيجوز لها الإنتقال في منزل آمن لها وعليها، ويجوز لها بذلك أن تخرج من البيت نهارا وترجع لتبيت في منزلها.

وأوضح، أن المرأة مأمورة كذلك في فترة العدة، بترك الزينة مثل الذهب والفضة أو لبس الحرير وما إلى ذلك.

وأشار إلى أن الواجب الثالث من الواجبات على المرأة في فترة العدة، هو عدم استعمال العطور خارج المنزل.

وأكد أنه ما عدا ذلك، فيجوز للمرأة الخروج لتقضي حاجاته أو تزور مريض أو تقضي مصالحها، أو تذهب للطبيب لو كانت مريضة.


عدة المطلقة وأحكامها
 

قال الشيخ محمد أبو بكر الداعية الإسلامي، إن عدة المطلقة ثلاثة قروء أي يمر عليها الحيض ثلاث مرات ، والحامل عدتها وضع حملها ، والمطلقة التي لا تحيض مدتها ثلاثة أشهر ،والأرملة عدتها أربعة أشهر وعشرة .

وأشار في تصريحات تليفزيونية، إلى أن العدة تبدأ من يوم الفراق أو يوم موت الزوج ،أي انه إذا توفي الزوج من اليوم الذي يليه تبدأ عدة الأرملة.

لماذا للمرأة عدة في الإسلام ؟

وأجاب الشيخ عويضة، عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن العلة فقط ليس كما يفهم السائل من طهارة الرحم، ولكن هناك من العلة جانب تعبدي في مسائل العدة، فاستبراء الرحم الآن قد يحدث بالسونار في لحظة.

وأشار إلى أن الحياة الزوجية لها قدسيتها واحترامها، والأطباء أثبتوا أن قضاء المرأة عدتها يهيئ المرأة تماما لاستقبال زوجا جديدا، لأنها مع زوجها الأول قد يكون هناك بصمة في رحمها.

وتابع: ولو لم يثبت الطب هذا، فيكفي أننا نستجيب لأوامر الله لنا، التي ربما تظهر علتها لنا أو لا تظهر، وعلينا أن نسلم الأمر لله تعالى، لأنه سبحانه لا يأمرنا بأمر أو ينهانا عن آخر، إلا لحكمة، قد تظهر لنا أو لا تظهر.

دار الإفتاء عدة المراة العدة عدة طلاق عدة وفاة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ نزلت أخيرًا والبانيه يتراجع 35 جنيهًا.. أسعار الدواجن اليوم

الجرام يودع الـ 1500 جنيه مجددا.. تراجع أسعار الذهب اليوم

3 خيارات للفيفا| شوبير يكشف تطورا مفاجئا بشأن قيد صفقات الزمالك الجديدة

ثلوج وأمطار.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة

بعد انتشار صور جدلية| حقيقة تنفيذ حكم الإعدام في قاتل نيرة أشرف

الصبر نفد.. بيان عاجل من رئيس الشيشان حول حرب أوكرانيا

قبل الدخول على أحد تخافه.. كلمات لو قلتها يغير الله قلبه تجاهك

مفاجآة .. تطورات جديدة فى أزمة كهربا تضمن استمرار اللاعب وعدم إيقافه

ترشيحاتنا

مدبولي يكلف وزير التنمية المحلية بتدبير مخصصات مالية لعدد من المشروعات بالغربية

مفاجأة جديدة بشأن تنبؤ عالم هولندي بحدوث زلزال مدمر في مصر |تفاصيل

ضربة قوية.. تراجع الروبل الروسي لأدنى مستوى في 9 أشهر أمام الدولار

بعد موافقة النواب .. أهداف مشروع قانون الغرف السياحية

تخفيضات 20%.. "التموين" تكشف أسعار ياميش رمضان في المجمعات الاستهلاكية

روسيا تكشف سبب انسحاب أوكرانيا من مفاوضات السلام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ 55.. إطلالات آثارت الجدل لـ أحلام الشامسي

حلق في ودنه.. شاهد| ظهور صادم لـ عمرو دياب في إحدى الإعلانات

الهرس| مرض شديد الخطورة يصيب الناجين من الزلازل.. وهذه أعراضه

غير متوقع.. سعر مبالغ فيه لـ فستان إليسا في أخر حفلاتها

فيديو

هل تتعرض مصر لزلزال مدمر وتسونامي خلال أيام ؟.. اعرف الحقيقة

لهذا السبب.. الفنانة ليلى طاهر تعلن اعتزالها الفن بلا رجعة

سعر الفراخ نزل والبانيه يتراجع 35 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن

سلفة أختها خنقتها في الحمام.. جريمة بشعة تهز الشرقية.. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

د.هادي التونسي

بين الحقيقة والخيال

إلهام أبو الفتح

لم شمل الأسرة.. قانون هام

هند عصام

رسالة حب ميريت آتون

آية عبد الرؤوف

الأبوة التائهة

اﻟﻤﺰﻳﺪ