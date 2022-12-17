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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل تجب العدة على الرجل؟ ولماذا؟ عالم أزهري يجيب

الطلاق
الطلاق

أجاب الشيخ أبو اليزيد سلامة، من علماء الأزهر الشريف، على سؤال ورد إليه يقول "هل تجب العدة على الرجل؟ ولماذا؟

وقال أبو اليزيد سلامة، في فيديو له، إن المرأة هي الأكثر تأثرا من طلاق زوجها لها، فالشرع هو الذي كلف الرجل بالنفقة على المرأة ، وهو الذي أوجب للمرأة العدة بعد الطلاق.

وأشار إلى أن الرجل لا يتعرض للعذر الشهري الذي يأتي للمرأة لذلك لا يوجد سبب للتقيد بوقت بعد الطلاق بالنسبة للرجل.

وذكر أن الرجل لا يجب عليه العدة أصلا ، أما الرجل بعد الطلاق، فينتظر انتهاء عدة زوجته المطلقة في حالتين اثنتين:

الحالة الأولى: إذا كان الرجل متزوج من 4 زوجات وأراد تطليق واحدة والزواج من أخرى ، فعليه في هذه الحالة أن ينتظر انتهاء عدة المطلقة الرابعة من أجل الزوج بأخرى بدلا منها، حتى لا يكون على ذمته أكثر من 4 زوجات.

الحالة الثانية: إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته ثم يتزوج أختها، فلا يجوز له ذلك إلا إذا انتهت عدة المرأة الأولى ، حتى لا يجمع في الزواج بين الأختين.

وأكد أن المرأة في حالة عدة الطلاق، فإن النكاح ما زال قائما بينها وبين زوجها ، هكذا نص الفقهاء، حيث وهي في العدة ، تجب لها النفقة ويجب عليها العدة، ولو ثبت حملها ينسب الولد إلى هذا الرجل، ولو مات زوجها في حالة الطلاق الرجعي فإنها ترث من هذا الرجل.


وفي النهاية، قال أبو اليزيد سلامة، إن هاتان الحالتان هي التي ينبغي على الرجل أن ينتظر انتهاء عدة المرأة المطلقة ، وليس عليه عدة كما يظن البعض.

 

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