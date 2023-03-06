وزير الطيران يكشف تفاصيل احتلال مطار القاهرة المرتبة الثالثة عالميا

أكد الفريق محمد عباس وزير الطيران، أن مطار القاهرة الدولي يحتل المرتبة الثالثة بين المطارات الاسرع نموا منذ 2019.



وأضاف محمد عباس، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الاثنين، أنه حققنا 20 مليون ركاب ، والمطار يستوعب 25 مليون راكب، متابعا أنه لدينا إمكانيات وإجراءات على مستوى عال.

وتابع الفريق محمد عباس وزير الطيران، أن نعمل حاليا على مشروعات توسعة وبها اماكن انتظار للركاب وسوق حرة وكافتيريات.

وأشار الفريق محمد عباس وزير الطيران، إلى أن ننتهي من هذه التوسعة مع نهاية العام الحالي.