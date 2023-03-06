قفزة في مؤشرات الأسعار.. ماذا يحدث للذهب عالميا؟

استقرت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات جلسة اليوم بعدما سجل أول مكاسب أسبوعية في أكثر من شهر الأسبوع الماضي.

وعند التسوية، استقرت العقود الآجلة للذهب مسجلة 1854.6 دولار للأونصة.

وتترقب الأسواق في الأسبوع الجاري تصريحات جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي يومي الثلاثاء والأربعاء أمام الكونجرس.

كما من المقرر صدور تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة عن فبراير يوم الجمعة، والذي يعد مقياسًا ذا أهمية كبيرة لقرارات الفيدرالي.

وصرح رئيس الفيدرالي في سان فرانسيسكو الأحد بأنه إذا ظلت البيانات الاقتصادية تشير إلى معدلات مرتفعة بأكثر من التوقعات فإن معدلات الفائدة ينبغي أن يتم زيادتها والإبقاء عليها عند ذلك لفترة أطول.

قفزة في مؤشر الأسعار

تحسن مؤشر قياس نشاط القطاع الصناعي في الولايات المتحدة لأول مرة منذ 6 أشهر، رغم استمراره في منطقة الانكماش وسط طلب ضعيف وضغوط تضخمية متزايدة.

سجل مؤشر "معهد إدارة العرض" للنشاط الصناعي 47.7 نقطة في شهر فبراير، مرتفعا من أضعف قراءة له منذ مايو 2020، رغم انه لا يزال منخفضا مقارنة بمتوسط تقديرات الاقتصاديين في استطلاع أجرته وكالة "بلومبرج" الذي بلغ 48 نقطة. وتشير القراءة أقل من 50 نقطة إلى اتجاه الانكماش.

أحدث البيانات التي صدرت يوم الأربعاء تسلط الضوء على قطاع التصنيع الذي يكافح بحثا عن موطئ قدم. ورغم انتعاش الطلب العائلي في بداية العام، فإن ارتفاع أسعار الفائدة، وزيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج، والمخاوف التي تلوح في الأفق من حدوث انكماش اقتصادي لا تزال تشكل رياحا معاكسة مستمرة.

تأتي زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج في أعقاب بيانات الأسبوع الماضي التي أظهرت تسارع مؤشرات التضخم الهامة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في بداية العام. ومن المتوقع أن تدفع ضغوط الأسعار العنيدة صناع السياسة النقدية إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة عدة مرات أخرى في الأشهر المقبلة.