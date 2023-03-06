عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قفزة في مؤشرات الأسعار.. ماذا يحدث للذهب عالميا؟

ذهب
ذهب

استقرت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات جلسة اليوم  بعدما سجل أول مكاسب أسبوعية في أكثر من شهر الأسبوع الماضي.

وعند التسوية، استقرت العقود الآجلة للذهب مسجلة 1854.6 دولار للأونصة.

وتترقب الأسواق في الأسبوع الجاري تصريحات جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي يومي الثلاثاء والأربعاء أمام الكونجرس.

كما من المقرر صدور تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة عن فبراير يوم الجمعة، والذي يعد مقياسًا ذا أهمية كبيرة لقرارات الفيدرالي.

وصرح رئيس الفيدرالي في سان فرانسيسكو الأحد بأنه إذا ظلت البيانات الاقتصادية تشير إلى معدلات مرتفعة بأكثر من التوقعات فإن معدلات الفائدة ينبغي أن يتم زيادتها والإبقاء عليها عند ذلك لفترة أطول.

قفزة في مؤشر الأسعار

تحسن مؤشر قياس نشاط القطاع الصناعي في الولايات المتحدة لأول مرة منذ 6 أشهر، رغم استمراره في منطقة الانكماش وسط طلب ضعيف وضغوط تضخمية متزايدة.

سجل مؤشر "معهد إدارة العرض" للنشاط الصناعي 47.7 نقطة في شهر فبراير، مرتفعا من أضعف قراءة له منذ مايو 2020، رغم انه لا يزال منخفضا مقارنة بمتوسط تقديرات الاقتصاديين في استطلاع أجرته وكالة "بلومبرج" الذي بلغ 48 نقطة. وتشير القراءة أقل من 50 نقطة إلى اتجاه الانكماش.

الاحتياطي الفيدرالي: سنواصل رفع الفائدة على الدولار لمحاربة التضخم

المركزي الألماني: التضخم سيظل عند مستويات مرتفعة حتى النصف الثاني من 2023

أحدث البيانات التي صدرت يوم الأربعاء تسلط الضوء على قطاع التصنيع الذي يكافح بحثا عن موطئ قدم. ورغم انتعاش الطلب العائلي في بداية العام، فإن ارتفاع أسعار الفائدة، وزيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج، والمخاوف التي تلوح في الأفق من حدوث انكماش اقتصادي لا تزال تشكل رياحا معاكسة مستمرة.

تأتي زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج في أعقاب بيانات الأسبوع الماضي التي أظهرت تسارع مؤشرات التضخم الهامة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في بداية العام. ومن المتوقع أن تدفع ضغوط الأسعار العنيدة صناع السياسة النقدية إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة عدة مرات أخرى في الأشهر المقبلة.

العقود الآجلة الولايات المتحدة أسعار الذهب الكونجرس سعر الذهب الاحتياطي الفيدرالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 دعوات تمسكوا بها فى ليلة النصف من شعبان .. فيها الخير والرزق

الداخلية: تعديل رسوم استخراج جواز السفر الإلكتروني 2023

العالم الهولندي يتحدى الجميع بتغريدة جديدة: الزلزال المدمر قادم وهذا دليلي.. تفاصيل

في واقعة استشهاد رئيس مباحث بدر ومعاونه..النيابة تأمر بتفريغ الكاميرات وتستعجل التحريات

خالد الغندور يصدم جماهير الأهلي قبل لقاء صن داونز

فنان شهير يتعرض لحادث سير مروع ونقله للمستشفى.. تفاصيل

بشأن والديه .. رسالة عاجلة من كهربا لجماهير الأهلي

أقوى دعاء فى ليلة النصف من شعبان.. كلمات تدخل الجنة وعهد عند الله

ترشيحاتنا

أخبار الفن: فنانة وفنان يتعرضان لحادث سير ونقل والدة دينا الشربيني للمستشفى

البطولة العربية.. نظام المسابقة والجوائز وقرعة قوية وصدام بين الزمالك وكريستيانو

ميدو يدافع عن فيريرا ويوجه رسالة خاصة للاعبي الزمالك قبل مواجهة الترجي

نجم الأهلي السابق: فخور بوجود الخطيب رئيسًا للنادي..وقادرون على تجاوز صن داونز

الأرصاد تحذر من طقس ال 24 ساعة المقبلة |تفاصيل

جنون سياسي.. روسيا ترد على تصريحات بولتون بشأن الانتصار في الحرب النووية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول زبدة الفول السودانى صباحا؟

افتكره كلب.. رجل يفاجأ بتمساح ضخم عند باب منزله بأمريكا

نشرة المرأة والصحة.. تحذير هام: الزغطة في هذه الحالة دليل على الإصابة بمرض خطير.. 10 إطلالات أثارت الجدل لـ نبيلة عبيد

كوب واحد من مشروب البقدونس على الريق| فوائد لا حصر لها

فيديو

زيارة تل أبيب .. مضيف طائرة الرئاسة يكشف أسرارا خطيرة/ فيديو جراف

هل تتعرض مصر لهزة أرضية قوية 8 مارس؟ .. شاهد

فضل ليلة النصف من شعبان.. 5 أفعال محظورة و3 أخرى محمودة |شاهد

طلقني وطلعت اتعشيت.. رد فعل غريب من فتاة طلقها زوجها يوم تخرجها من الجامعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

نهى زكريا

كأس العالم للقمامة !

الحماية الجنائية من التهديد

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

إلهام أبو الفتح

نعم.. خالد ميري نقيبا

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

اﻟﻤﺰﻳﺪ