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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اعتقلت شرطة أتلانتا 23 بتهمة الإرهاب بعد احتجاج في موقع تدريب

صدى البلد

قالت السلطات ، أمس الإثنين ، إن أكثر من عشرين شخصًا يواجهون تهماً بالإرهاب المحلي في أتلانتا بعد اعتقالهم خلال اشتباكات عنيفة بين ضباط ومتظاهرين في موقع بناء مركز تدريب للشرطة.

كان الأشخاص الـ 23 الذين يواجهون التهم جزءًا من مجموعة اعتقلتها الشرطة يوم الأحد وقالت إنها أطلقت الطوب والحجارة وزجاجات المولوتوف والألعاب النارية على الضباط بعد أن اخترقوا موقع البناء ، حيث يتم بناء مركز جديد للتدريب على السلامة العامة في أتلانتا.

اثنان فقط من الأشخاص المدرجين على موقع إدارة شرطة أتلانتا هم من جورجيا. كان الباقون من ولايات أخرى ، بما في ذلك ثلاثة من ماساتشوستس واثنان من ويسكونسن. وقالت الشرطة إن شخصًا واحدًا من كندا والآخر من فرنسا.

ليس من الواضح ما إذا كان أي من الأشخاص قد وجه التهم رسميًا من قبل المدعي العام لمقاطعة ديكالب ، الذي لم يكن مكتبه متاحًا على الفور للتعليق.

وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة للحادث التي قدمتها إدارة شرطة مدينة أتلانتا ما بدا أنه ضباط شرطة يحاولون إغلاق بوابة بينما انفجرت الألعاب النارية من حولهم. وأظهرت مقاطع فيديو أخرى متظاهرين يرشقون سياجًا بالحجارة ، وعدة حرائق صغيرة مشتعلة في الموقع ، واشتعال معدات بناء ثقيلة.

وقال الحاكم بريان كيمب في بيان يوم الاثنين 'لن نرتاح حتى يتم تقديم أولئك الذين يستخدمون العنف والترهيب لإنهاء التطرف إلى العدالة الكاملة'.

كان الموقع ، الذي أطلق عليه المعارضون اسم 'Cop City' ، مسرحًا للمواجهة المتصاعدة حيث يعارض المتظاهرون كلاً من زيادة عسكرة الشرطة وتطوير الغابة التي يسميها المدافعون عنها 'رئات أتلانتا'.

يتم بناء مركز تدريب الشرطة والحرائق على 85 فدانًا (34.4 هكتارًا) من عقار مساحته 400 فدان في مقاطعة ديكالب غير المدمجة المملوكة للمدينة ، وفقًا لموقع المنشأة على الإنترنت.

تقع داخل غابة ساوث ريفر الأكبر ، والمعروفة أيضًا باسم غابة ويلوني. يقول معارضو الموقع إنهم يريدون توفير مساحة خضراء مهمة بالقرب من منطقة أتلانتا الحضرية الكبرى التي يبلغ عدد سكانها 6 ملايين شخص.

بدأت أحداث الأحد بمهرجان موسيقي كان جزءًا من أسبوع من المظاهرات ضد البناء ودعم إصلاحات الشرطة. 

وحضر مئات الأشخاص أحداث الأحد ، وانفصلت مجموعة عن الحفل لبدء احتجاج.

مع التخطيط لمزيد من الأنشطة في الأيام المقبلة ، قالت شرطة أتلانتا إنها ووكالات إنفاذ القانون الأخرى لديها 'استراتيجية متعددة الطبقات تشمل رد الفعل والاعتقال'.

وتعرض الموقع لاحتجاج في يناير / كانون الثاني تحول إلى أعمال عنف لفترة وجيزة حيث أشعل المتظاهرون النار في سيارة للشرطة وحطموا نوافذ المباني. تجمع المتظاهرون في ذلك الوقت للاحتجاج على مقتل ناشط من قبل سلطات إنفاذ القانون خلال مداهمة لتطهير موقع البناء.

 

 

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