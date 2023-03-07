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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

وجبة اقتصادية .. طريقة عمل الكشك الصعيدي

كشك الصعيد
كشك الصعيد

يقدم الشيف ياسر عمار، طريقة عمل الكشك الصعيدي المميز، الذي اعتاد أهل الصعيد على إعداده بهذه الطريقة، كما تفضل نساء أغلب المحافظات إعداده بها. 

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مقادير الكشك الصعيدي 


ربع كيلو من الكشك  
ماء  
بصل  
زيت
مرقة/شوربة
ملح  
فلفل أسود  
2 ملعقة كبيرة دقيق


طريقة عمل الكشك الصعيدي


انقعي الكشك في الماء.
اغلي المرقة/الشوربة على النار وأضيفي الكشك.
أضيفي الملح والفلفل الأسود.
حمري البصل في الزيت على النار.
أضيفي جزءا من البصل على الكشك وقلبيه.
قلبي الدقيق في القليل من الماء وأضيفيه.
اغرفي الكشك وضعى البصل المحمر على الوجه وقدميه.

يقدم ساخن أو بارد حسب الرغبة، ويمكن وضع بصل بجانبه.

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