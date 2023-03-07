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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تجلط الأوردة العميقة وتفاقم السيلوليت.. مخاطر ومضاعفات عملية شفط الدهون

تجلط الأوردة العميقة
تجلط الأوردة العميقة تفاقم السيلوليت ..مخاطر ومضاعفات عملي

شفط الدهون إجراء جراحي سيكون له بعض المخاطر والمضاعفات المرتبطة به مثل أي جراحة، فمن بين جميع جراحات شفط الدهون التي يتم إجراؤها في جميع أنحاء العالم ، يعاني أقل من 5٪ من الأشخاص من مضاعفات بسيطة بحسب ما نشره موقع هيلثي .

المخاطر أثناء الإجراء هي:

رد فعل على عامل التخدير
تلف الأعصاب أو الأوعية الدموية أو العضلات أو الأعضاء
الحروق أو الإصابة الحرارية بسبب الحركة اليدوية للقنية 
مشاكل في الكلى أو القلب حيث يتم حقن الكثير من السوائل وإخراجها من الجسم
يمكن أن تظهر المضاعفات أثناء قيام الجراح بإجراء الجراحة. لهذا السبب يوصى بإجراء شفط الدهون دائمًا تحت رعاية جراح ذي خبرة عالية يمكنه بسهولة تخفيف هذه المخاطر وإجراء الجراحة بدقة.

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مخاطر ومضاعفات عملية شفط الدهون بعد الجراحة 

مخاطر ومضاعفات عملية شفط الدهون بعد الجراحة 

بصرف النظر عن المضاعفات التي يمكن أن تحدث أثناء العملية ، هناك بعض المضاعفات الأخرى بعد الجراحة التي ستؤثر على صحتك ونتائج شفط الدهون أيضًا. يتضمن:

  • كدمات وتراكم السوائل في الجسم 
  • خدر في المنطقة المعالجة قد يستمر لفترة أطول من المعتاد 
  • تغيرات في إحساس الجلد أو مظهره 
  • تورم لا يهدأ حتى بعد استخدام الملابس الضاغطة 
  • ضعف التئام الجرح 
  • الجلد غير المتكافئ أو الوعر بسبب ضعف المرونة 
  • الوذمة الرئوية أو الانسداد الذي يتطور من تجلط الأوردة العميقة 
  • تفاقم السيلوليت 
     

عادة ما يتم تحديد كل هذه المخاطر قبل أن يبدأ الطبيب في علاج شفط الدهون. ومع ذلك ، إذا فشل المريض في اتباع تعليمات الطبيب ولم يلتفت إلى صحته العامة خلال فترة التعافي ، فقد تظهر أي من هذه المضاعفات.

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