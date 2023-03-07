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رئيس التحرير
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مرأة

من غير سلق.. طريقة تحضير القلقاس بالكزبرة

صدى البلد

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية العلاجية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى ، طريقة عمل القلقاس بالكزبرة الخضراء.

طريقة عمل القلقاس بالكزبرةالخضراء

المقادير

1 كيلو قلقاس مقطع مكعبات

2 ملعقة كبيرة زيت

1 باقة كزبرة مفرومة

½ رأس ثوم مهروس

3 كوب شوربه

ملح وفلفل أسود حسب الذوق

طريقة التحضير

نحمي ملعقة من الزيت في قدر عميق ونضع فيه

نضيف القلقاس والماء والملح والفلفل الأسود ونحرك ثم نغطي القدر ونترك القلقاس ينضج على نار هادئة .

نحمي ملعقة من الزيت في مقلاة ثم نضيف الكزبرة المفرومة والثوم ونقلب حتى تذبل الكزبرة ويتحمر الثوم جيداً .

نضيف مزيج الكزبرة والثوم فوق القلقاس ونحرك ثم نغطي القدر ونترك المكونات على نار هادئة حتى تمتزج النكهات .

نضع القلقاس بالكزبرة الخضراء في طبق التقديم وبذلك يكون جاهزاً .

القلقاس القلقاس بالكزبرة القلقاس باللحمة

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