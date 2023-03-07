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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ما هو العلاج الحديث للحمل خارج الرحم

الحمل خارج الرحم
الحمل خارج الرحم

الحمل خارج الرحم هو الحالة التي يتم فيها زرع البويضة الملقحة خارج الرحم، قد يكون هذا الموقع في قناة فالوب أو المبايض أو تجاويف البطن أو أعضاء أخرى.

على الرغم من أن البويضة المخصبة يتم زرعها ، لا يمكن أن تتطور بشكل طبيعي خارج الرحم. قد يؤدي الحمل خارج الرحم إلى مضاعفات تهدد الحياة ، وبالتالي لمنع حدوث ذلك ، من الضروري إزالة الأنسجة خارج الرحم في أقرب وقت ممكن.

 اعتمادًا على المدة التي مررت بها في الحمل عند اكتشاف الحمل خارج الرحم والعلامات والأعراض التي تظهر عليه ، قد يستخدم طبيب أمراض النساء أو طبيب أمراض النساء والتوليد الأدوية أو جراحة البطن أو D&C أو طريقة التنظير البطني لإنهاء الحمل وفقا لما نشره موقع هيلثي .


تشخيص وعلاج الحمل خارج الرحم


 
عادة ما يتم تشخيص الحمل خارج الرحم خلال زيارة منتظمة لعيادة النساء والتوليد. ومع ذلك ، للتأكد من أن الحمل خارج الرحم ، يقوم طبيب النساء بإجراء الاختبارات التالية ، أولاً لتأكيد الحمل ثم للتأكد من أنه خارج الرحم.

اختبار البول - يتم إجراء اختبار البول عادة في عيادة الطبيب. يأخذ طبيب أمراض النساء شريط اختبار البول أو يطلب منك التبول في كوب. يتم تأكيد الحمل إذا أظهر البول وجود هرمون يسمى موجهة الغدد التناسلية المشيمية البشرية (HCG).


فحص الدم - يعمل اختبار الدم بشكل مشابه لاختبار البول. سيأخذ الطبيب عينة دمك للتحقق من وجود هرمون قوات حرس السواحل الهايتية. يتم تأكيد الحمل إذا اكتشف الأطباء وجود الهرمون.
الموجات فوق الصوتية - الموجات فوق الصوتية هي اختبار تصوير قياسي يساعد أطباء أمراض النساء على اكتشاف ما إذا كانت البويضة المخصبة قد تم زرعها داخل جدار الرحم أو خارجه. إذا اكتشف الطبيب أن البويضة قد تم زرعها خارج الرحم ، فسيقوم مقدم الرعاية الصحية الخاص بك بالتخطيط للعلاج الصحيح. الحمل خارج الرحم هو حالة طارئة ويتطلب علاجًا فوريًا.

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العلاجات للحمل خارج الرحم


دواء للحمل خارج الرحم - في حين أن إنهاء الحمل خارج الرحم ممكن من خلال الأدوية ، إلا أنه لا يفضل عادة لأن الإجراء أطول ، ويحتاج إلى مراقبة مستمرة ومتابعة متكررة. تزيد الإدارة الطبية أيضًا من مخاطر تكرار الحمل خارج الرحم.

ومع ذلك ، إذا تم اكتشاف الحمل خارج الرحم في وقت مبكر من الدورة ، وكان المريض يفضل الإدارة الطبية ، فيمكن استخدام ما يلي:

الطب: ميثوتريكسات

يتم إعطاء الميثوتريكسات مباشرة عن طريق الحقن بجرعة واحدة. تتم مراقبة مستويات هرمون الحمل قبل وبعد الإجراء إذا لم تنخفض المستويات بعد الجرعة الأولى ، فقد تكون هناك حاجة لجرعة ثانية. يتم تأكيد الإنهاء من خلال الموجات فوق الصوتية.

جراحة الحمل خارج الرحم


تهدف جراحة الحمل خارج الرحم إلى إزالة الجنين النامي قبل أن ينمو بشكل كبير جدًا ويؤدي إلى قوة. يعتمد العلاج الجراحي لإزالة الحمل خارج الرحم على نوع معين من الحمل خارج الرحم. تتضمن بعض الطرق الجراحية الشائعة ما يلي:

1. الحمل خارج الرحم في فالوب: 


استئصال البوق: يتم إجراء شق في قناة فالوب عن طريق تنظير البطن ، ويتم إزالة الجنين وخياطة الشق للخلف. 
فغر البوق: يتم إجراء شق في قناة فالوب عن طريق تنظير البطن ، ويتم إزالة الجنين ، ويترك الشق للشفاء بشكل طبيعي.  
استئصال البوق: تتم إزالة قناة فالوب بالكامل مع الجنين عن طريق تنظير البطن. 


2. الحمل خارج الرحم:


تتم إزالة الجنين من المبيض المعني من خلال إجراء تنظير البطن.

3. الحمل خارج الرحم في البطن:


يتم إزالة الجنين من التجويف الخاص به في البطن من خلال إجراء بالمنظار.

4. الحمل خارج الرحم العنقي: 


يتم كشط الجنين أو أنسجته المتبقية من عنق الرحم عبر إجراء D&C (التوسيع والكشط).

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