اذهبي إلى الطبيب فورا.. مشاكل أمراض النساء الشائعة

تعاني الإناث من مشاكل أمراض النساء المختلفة في مراحل مختلفة من الحياة مثل ما قبل الحيض أو الحمل أو انقطاع الطمث ستساعد استشارة طبيب أمراض النساء في الوقاية من الحالات والأمراض النسائية الأكثر رعباً والحفاظ على حياة صحية في المستقبل.

فيما يلي بعض المشكلات الصحية الشائعة لإعطائك لمحة عن كيفية تأثير هذه المشكلات على المرأة.

يعد العمل مع طبيب أمراض النساء عند مواجهة مثل هذه الظروف أمرًا مهمًا لرفاهية الأنثى.



لماذا يجب أن تذهب للفحص المنتظم لأمراض النساء؟

الدورة الشهرية



يمكن أن تكون فترات الغزارة أو المطولة، والنزيف بعد الجماع ، والبقع بدلًا من الدورة الشهرية أو النزيف بين الدورات الشهرية، وتقلصات الدورة الشهرية المؤلمة علامات على اضطراب الدورة الشهرية عند الإناث في سن الحيض. يمكن للمرأة أن تعالج هذه الحالة بالعلاج في الوقت المناسب من قبل طبيب أمراض النساء.

حكة والتهابات المهبل



وفقا لما نشره موقع هيلثي تعد الالتهابات المهبلية شائعة جدًا بين الإناث ، خاصة إذا كن ناشطات جنسيًا، يمكن أن تسبب الالتهابات المهبلية أعراضًا مثل الإفرازات المهبلية ، والحكة ، والألم أثناء ممارسة الجنس ، وعدم الراحة ، ورائحة المهبل. ومع ذلك ، فإن هذه الأعراض لا تشير دائمًا إلى وجود عدوى. من المهم أن تستشير الأنثى طبيب أمراض النساء لمثل هذه الأعراض وأن تخضع للعلاج المناسب من أجل القضاء على العدوى.

الجنس المؤلم



تعاني العديد من النساء من الجماع المؤلم في مرحلة ما من حياتهن. الجماع المؤلم أو عسر الجماع هو الألم المستمر أو المتكرر في الأعضاء التناسلية الذي يحدث قبل ممارسة الجنس أو أثناءه أو بعده مباشرة. إذا كانت الأنثى تعاني من عسر الجماع (الجماع المؤلم) ، فقد تشعر بما يلي:

ألم أثناء الإيلاج أو أثناء إدخال السدادة القطنية

ألم حاد وعميق أثناء الدفع

ألم حارق وحكة أثناء التبول

ألم الخفقان بعد الجماع

إذا كنت تعانين من ألم متكرر أثناء ممارسة الجنس أو بعده ، فتحدثي إلى طبيب أمراض النساء.

نزيف الرحم غير الطبيعي (الجامعة الأمريكية في بيروت)

نزيف الرحم غير الطبيعي هو نزيف غير منتظم من الرحم يكون أطول أو أثقل من النزيف المعتاد أو الغزير بين الدورات الشهرية. هناك العديد من الأسباب في الجامعة الأميركية في بيروت ، مثل مستويات الهرمونات ، والنمو في الرحم ، أو مشاكل التخثر. في بعض الحالات ، يكون سبب نزيف الرحم غير الطبيعي غير معروف. العلاج في الوقت المناسب له نتائج إيجابية للإباضة وفرص الحمل.

متلازمة تكيس المبايض





متلازمة تكيس المبايض هي اضطراب هرموني شائع بين الإناث ، يصيب 1 من كل 10 إناث. السبب الأكثر شيوعًا لمتلازمة تكيّس المبايض هو فرط الأنسولين أو الأندروجين في الجسم أو لأسباب وراثية. قد تعاني النساء اللواتي يعانين من متلازمة تكيس المبايض من السمنة وحب الشباب وشعر غير طبيعي على الوجه والرقبة والبطن أو الظهر ، وزيادة خطر الإصابة بمرض السكري ، واضطراب الدورة الشهرية ، أو مشاكل العقم. يمكن أن يساعدك العمل على نظامك الغذائي والتغذية وإدارة الوزن جنبًا إلى جنب مع خيارات العلاج الهرموني لمتلازمة تكيس المبايض بمساعدة طبيب نسائي خبير في السيطرة على أعراض متلازمة تكيس المبايض وزيادة فرصك في الحمل.

العقم



العقم عند النساء هو عدم القدرة على الحمل أو الإنجاب الناجح. تشمل الأسباب الشائعة للعقم عوامل نمط الحياة مثل التدخين أو السمنة أو الحالات الطبية الأخرى مثل متلازمة تكيس المبايض. في معظم الحالات ، يمكن أن تنجح الأنثى في الحمل بعد استشارة طبيب أمراض النساء. يمكن أن تساعدك معالجة السبب الكامن وراء العقم على إنجابك بنجاح.

الأورام الليفية الرحمية



الأورام الليفية الرحمية هي كتل تنمو على الرحم. يمكن أن تنمو الأورام الليفية الرحمية في الداخل أو الخارج أو في جدار الرحم. عادةً ما تكون الأورام الليفية الرحمية غير سرطانية. يمكن لطبيب أمراض النساء أن يقترح خيارات العلاج الممكنة للأورام الليفية الرحمية أو يصف الأدوية لعلاج أعراضها. إذا أكملت الأنثى عائلتها ولم تجد الراحة من خيارات العلاج الأخرى ، فقد يقترح الطبيب استئصال الرحم، لا يُقترح استئصال الرحم للشابات (عادة أقل من 40 عامًا) لأنه يمكن أن يكون له آثار جانبية خطيرة.

سلس البول الإجهادي



سلس البول الإجهادي أو تسرب البول هو عدم القدرة على التحكم في إفراز البول يمكن أن يكون مشكلة محرجة. سلس البول هو حالة شائعة بين النساء اللاتي خضعن لولادات مهبلية متعددة أو فوق سن 35 عندما يبدأ مستوى هرمون الاستروجين في الانخفاض. SUI هي مشكلة شائعة تواجهها العديد من النساء بعد انقطاع الطمث.

بطانة الرحم



هذه هي الحالة التي تنمو فيها الأنسجة التي تبطن الرحم خارج الرحم أيضًا، قد ترتبط هذه الأورام بالمبيض أو الأعضاء الأخرى وتسبب نزيفًا أو اكتشافًا بين فترات الدورة الشهرية أو ألمًا في الحوض. فرصك في الحمل منخفضة مع الانتباذ البطاني الرحمي، ولكن يمكن علاج الانتباذ البطاني الرحمي بالأدوية أو الجراحة.

هبوط الرحم



يحدث تدلي الرحم عندما تتمدد أربطة وعضلات قاع الحوض وتضعف ولا يمكن أن توفر الدعم الكافي للرحم. نتيجة لذلك ، ينزلق الرحم إلى أسفل داخل المهبل. في المراحل المتقدمة من تدلي الرحم، قد يبرز الرحم من المهبل. تعمل جراحة شد المهبل عن طريق تقوية جدران المهبل وزيادة نمو الكولاجين. هذا العلاج هو نهج إيجابي للإناث اللواتي يعانين من SUI أو هبوط الرحم أو ارتخاء المهبل.

أعراض سن اليأس



يجلب انقطاع الطمث وقتًا عصيبًا للعديد من الإناث ، سواء جسديًا أو عاطفيًا أو كليهما. أثناء انقطاع الطمث ، تنخفض مستويات الهرمونات الجنسية وتصبح جدران المهبل أرق ، وجافة ، وأقل مرونة ، وقد تظل متهيجة.

من الشائع أن تعاني الأنثى من الجنس المؤلم بسبب هذه التغيرات المهبلية.

يمكن السيطرة على أعراض انقطاع الطمث هذه بمساعدة طبيب أمراض النساء.

سرطان الجهاز التناسلي



تعتبر السرطانات النسائية مشكلة متزايدة بين الإناث في سن اليأس. يتم تشخيص سرطان الثدي والرحم بشكل أكثر شيوعًا عند الإناث الأكبر سنًا مقارنة بالصغار. من المهم أن نفهم شدة الحالة عندما نتحدث عن السرطان.

يمكنك محاربة السرطان من خلال التشخيص والعلاج في الوقت المناسب.

يُنصح جميع الإناث بمتابعة صحتهن والبحث عن أي أعراض غير منتظمة أو غير طبيعية. قم بزيارة طبيب أمراض النساء بانتظام واطلب المساعدة الطبية الفورية في حالة ظهور أي أعراض مقلقة.

سرطان عنق الرحم



سرطان عنق الرحم هو سرطان شائع ويمكن الوقاية منه في كثير من الأحيان بين الإناث. يصيب سرطان عنق الرحم عنق الرحم وهو مدخل الرحم. يعد فيروس الورم الحليمي البشري (فيروس الورم الحليمي البشري) سببًا شائعًا لغالبية سرطانات عنق الرحم.

يُقترح على الأنثى الحصول على لقاح فيروس الورم الحليمي البشري في الوقت المناسب والذي يمكن أن يقي من فيروس الورم الحليمي البشري وهو إجراء وقائي ضد سرطان عنق الرحم. يجب أن تخضع الأنثى أيضًا لاختبارات لطاخة عنق الرحم بانتظام ، والتي يمكن أن تكشف عن "فيروس الورم الحليمي البشري" المسبب لسرطان عنق الرحم. استشر طبيب أمراض النساء حول اختبار مسحة عنق الرحم ولقاح فيروس الورم الحليمي البشري للوقاية من سرطان عنق الرحم.

استشارة طبيب نسائي أفضل دائمًا من التشخيص الذاتي





تتحقق العديد من النساء ببساطة من أعراضهن ​​ويتصفحن الإنترنت بحثًا عن العلاجات المنزلية أو العلاجات الذاتية. هذه مجرد حالة إصابة أو خطأ وقد تنقلب عليك ، خاصة في حالة وجود حالة صحية خطيرة أو إذا كانت أعراضك تشير إلى حالة طبية خطيرة. يعتبر علاج الحالة وإيجاد السبب الأساسي مهمين لمنع تكرارها وتوفير خيار علاج آمن وفعال.

لا يمكن أبدًا استبدال استشارة طبيب نسائي مع تشخيص مناسب بالعلاجات المنزلية. لذا ، تحدث إلى طبيب أمراض النساء في حال لاحظت أعراضًا مقلقة. حتى إذا كنت ترغب في تجربة العلاجات الطبيعية ، فاستشر طبيب أمراض النساء حول هذا الموضوع.

لماذا يجب أن تذهب للفحص المنتظم لأمراض النساء؟



يجب على كل أنثى زيارة طبيبها النسائي بشكل منتظم للأسباب التالية:

الصحة العامة لأمراض النساء

فحص الحوض أو مسحة عنق الرحم

لأية تغيرات في الدورة الشهرية

إذا كنت تعانين من التهابات أو حكة أو رائحة مهبلية كريهة

إذا لاحظت ظهور نتوءات أو تقرحات جديدة في المهبل

لفحص الثدي

لمناقشة أنسب خيارات تحديد النسل بالنسبة لك

ستساعد الزيارة المنتظمة لطبيب أمراض النساء في ضمان صحة جنسية وإنجابية أفضل. تأكد أيضًا من اتباع أسلوب حياة صحي من خلال اتباع نظام غذائي صحي ، وشرب الكثير من الماء ، وممارسة الرياضة بانتظام ، وممارسة الجنس الآمن.