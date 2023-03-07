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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بقيمة 250 مليون إسترليني.. تشييد أكبر مدينة مائية في مانشستر| شاهد بالفيديو

Therme أكبر مدينة
Therme أكبر مدينة مائية

في خطوة غير مسبوقة، بدأت المملكة المتحدة البريطانية في بناء حوض سباحة فاخر وحديقة مائية بقيمة 250 مليون جنيه إسترليني، تضم بارات سباحة وبحيرات مائية في ضواحي مانشستر.

ومن المقرر افتتاح ثيرمي مانشستر Therme Manchester في عام 2025، والتي تضم أيضًا 35 "زحليقة مائية" ومنطقة مخصصة للبالغين فقط بمجرد اكتمالها.

ستصبح الحديقة المائية أول موقع في المملكة المتحدة تديره Therme، بعد تشييد عدد من المنتجعات في ألمانيا وواحد خارج بوخارست تم وصفه بأنه أكبر موقع جذب للزوار في رومانيا.

تتوقع شركة الترفيه أن يصبح المنتجع الجديد الذي تبلغ مساحته 28 فدانًا أكثر مناطق الجذب المائية زيارةً في أوروبا في غضون 5 سنوات من افتتاحه.

بالإضافة إلى 35 زحليقة، سيكون بالحديقة المائية الضخمة 25 حوض سباحة منفصلًا ومسبحًا بأمواج صناعية وأكثر من 30 غرفة بخار وساونا.

 

وسيتم تقسيم الأمر برمته إلى 4 "مناطق"، كل منها يقدم زاوية مختلفة عن روح الترفيه والرفاهية الألمانية للشركة، تتمثل في:

- منطقة جالاكسي: "منطقة عائلية مرحة" تجمع بين "اللعب النشط والاسترخاء".
- مركز النخيل: الذي يركز على الاسترخاء وتجديد الشباب، وهو مخصص فقط لمن هم أكبر من 16 عامًا.


- إليسيوم: يرجع اسمه إلى المفهوم اليوناني القديم للسماء، والذي سيكون أكبر منتجع صحي فاخر في المملكة المتحدة البريطانية.
- جينيسيس: "مفهوم جديد تمامًا في عالم الرفاهية"، سيتضمن برامج علاجية تم تصميمها شخصيًا "بمساعدة أجهزة فحص الجسم المتقدمة والمعالجين الخبراء".

ستكون هناك أيضًا "حديقة رفاهية" هائلة على شكل وردة بمساحة فدانين، والتي ستصبح "نقطة محورية للتواصل الاجتماعي والتعلم والاكتشاف".

مانشستر مدينة مائية أكبر مدينة مائية المملكة المتحدة البريطانية

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