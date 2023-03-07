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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بكين تحذر: إذا لم تحل مسألة تايوان فستتزعزع العلاقات الأمريكية الصينية

وزير الخارجية الصيني
وزير الخارجية الصيني

اعلن وزير الخارجية الصيني تشين جانج، رفض بلاده الهيمنة والعقوبات أحادية الجانب وعقلية الحرب الباردة التي تفرضها دول الغرب قائلا “ندافع عن سيادة بلادنا وأمنها”

واضاف وزير الخارجية الصيني خلال مؤتمر صباح صحفي اليوم الثلاثاء، قائلا “علاقاتنا تتقدم مع روسيا كلما كان العالم أكثر اضطرابا وأنها لا تخضع لتدخل أطراف ثالثة”

وتابع:  ستستمر شراكة التنسيق الاستراتيجية الشاملة في التطور بين الصين وروسيا في العصر الجديد

وأكد الوزير الصيني أن العلاقات مع روسيا غير منحازة وغير تصادمية ولا تستهدف أي طرف ثالث، وأن ما تسميه واشنطن منافسة يعني في الحقيقة احتواء وقمع للصين.

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وشدد على أن بلاده لا تدعم بالسلاح أي طرف من أطراف الحرب المندلعة بين الروس والأوكران قائلا: لا نزود أي طرف في الأزمة الأوكرانية بالأسلحة.

وعن رؤيته لحل الأزمة الأوكرانية، قال الأزمة الأوكرانية يمكن تجنبها وينبغي تغليب التهدئة على التصعيد.

وعن التدخل الخارجي في تايوان، قال الوزير الصيني: إذا أراد الجانب الأمريكي إرساء السلام في مضيق تايوان فعليه أن يعارض دعوات انفصال تايوان، محذرا من أنه "إذا لم تحل مسألة تايوان فستتزعزع العلاقات الأمريكية الصينية".

كما شدد على أن دعوات انفصال تايوان تمثل تهديدا حقيقيا للاستقرار والسلام في مضيق تايوان.

كما حذر جانج من أن جهود تعزيز محادثات السلام لإنهاء الحرب في أوكرانيا تعرضت للتخريب.
 

 

 

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