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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 7 مارس 2023

صدى البلد

عرض برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدي البلد، والتى تقدمه الإعلامية هند النعساني لرئيس تحريره أحمد حمدي ، تقرير فيديو عن حالة الجو اليوم الثلاثاء 7 مارس.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية طقس شتوي معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبري  وبارد على الوجه البحري وشمال البلاد وعلى السواحل الشمالية،  وبارد على جنوب الصعيد،  فى أول الليل، شديد البرودة فى آخره على كافة الأنحاء .

والتالي بيان بدرجات الحرارة لبعض المحافظات بالجمهورية اليوم الثلاثاء7 مارس:


القاهرة.      الصغرى.    11 والعظمى 21


الإسكندرية    الصغرى 12  والعظمى 21


الإسماعيلية.  الصغرى 11 والعظمى 22


الغردقة.       الصغرى15   والعظمى 26


المنيا.     الصغرى 12     والعظمى. 24


سوهاج.       12      والعظمى  26


أسوان.      15        والعظمى 32

الاسكندرية الأرصاد الجوية المنيا درجات الحرارة المتوقعة حالة الجو

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