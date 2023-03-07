صحف الكويت.. خروج مطار حلب الدولي عن الخدمة بعد ضربة صهيونية.. الحكومة الثالثة متجانسة مع مجلس الأمة.. الرئيس السيسي يوجّه باستخدام نظم الري الحديثة في الزراعة

وكيل مجلس الشيوخ المصري يطالب بتحصيل نسبة من المصريين بالخارج

فاغنر تنتقد مجدداً نقص الذخائر وتشير إلى «خيانة»

سوريا.. مطار حلب الدولي خارج الخدمة إثر قصف صهيوني

تناولت صحف الكويت عدد من الموضوعات المتفرقة ذات الاهتمام المحلي والدولي.

كشفت مصادر ثقة في تصريحات خاصة لـصحيفة «الأنباء»، عن أنه مبدئيا لن يكون هناك تغيير على وزراء السيادة أو الوزيرتين، وبعض وزراء آخرين، لم تذكرهم بالتفصيل، مشيرة إلى أن هناك وزراء لا يرغبون في الاستمرار لظروف خاصة بهم.

وقالت إن رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح يبذل جهودا ملحوظة، بهدف إنجاز تشكيل الحكومة الثالثة له بشكل يحقق تطلعات الجميع.

من جانبها، رأت أوساط المراقبين أن التوافق على فريق واحد متجانس مع تطلعات مجلس الأمة خطوة من شأنها دعم الاستقرار السياسي وإعادة استئناف دوران منظومة التعاون مع مجلس الأمة بآلية جديدة تراعي نصوص اللائحة والدستور ومنها نص المادة 50 من الدستور.

هذا، ولفتت مصادر خاصة إلى أنه بتشكيل الحكومة الجديدة يسقط الاستجوابان المدرجان على جلسة مجلس الأمة الكويتي.

قالت الأنباء، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي باستمرار التنسيق بين الجهات والقطاعات المعنية لاستكمال العناصر والمكونات الخاصة بالمشروع القومي للإنتاج الزراعي واستصلاح الأراضي في الدلتا الجديدة، مع مواصلة استخدام نظم الري الحديثة في إطار سياسة الدولة بترشيد استهلاك المياه ورفع كفاءة إدارتها.

يأتي ذلك في إطار سعي الدولة نحو تحقيق الهدف الاستراتيجي المنشود بإضافة مساحات جديدة من الرقعة الزراعية، بما يسهم في صون وتنمية الموارد الاقتصادية الزراعية، وتحقيق الأمن الغذائي وتقليل فجوة الاستيراد، فضلا عن إقامة مجتمعات عمرانية وزراعية وصناعية جديدة، تسهم في استيعاب الزيادة السكانية، وفي إضافة المزيد من فرص العمل وزيادة الدخل للمواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، امس مع د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، والموارد المائية والري د.هاني سويلم، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء توفيق سامي رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية، واللواء كرم سالم رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي تابع، خلال الاجتماع، مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع القومي للإنتاج الزراعي واستصلاح الأراضي في الدلتا الجديدة، في إطار استراتيجية الدولة لزيادة رقعة الأراضي الزراعية من المساحة الكلية للجمهورية، حيث اطلع في هذا الصدد على جهود تطوير البنية الأساسية اللازمة وتوفير الآلات والمعدات من وسائل الري الحديثة ومحطات المياه والميكنة الزراعية.

من جهة اخرى، أكد الرئيس السيسي، أن إفريقيا تضم 71% من الدول الأقل نموا على مستوى العالم وتواجه العديد من التحديات الإنمائية.

جاء ذلك في كلمة ألقتها وزيرة التعاون الدولي د.رانيا المشاط نيابة عن الرئيس السيسي أمام مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، وعبر الرئيس عن تقديره وامتنانه لسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر ورئيس مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، ولكل من لازاروس شاكويرا رئيس جمهورية ملاوي ورئيس مجموعة البلدان الأقل نموا، وأنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، على انعقاد هذه النسخة من المؤتمر الذي يعد أحد أهم المحافل والمنصات الدولية التي ترصد التحديات التي تواجه أقل البلدان نموا، وسعي المجتمع الدولي لتحفيز وبناء الشراكات الدولية والإقليمية من أجل مواجهة هذه التحديات وخلق الفرص والحلول التي تعزز تحقيق التنمية المستدامة في تلك البلدان.

حول أوكرانيا قالت الانباء، لايزال الخلاف مستفحلا بين القيادة العسكرية الروسية ورئيس مجموعة مرتزقة «فاغنر» العسكرية الروسية الخاصة يفغيني بريغوجين الذي انتقد مرة أخرى نقص الذخائر، وعزا التأخير في تسليمها لمقاتليه على الجبهة في شرق أوكرانيا إلى «خيانة» محتملة.

وقال بريغوجين، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، «صدرت أوامر بالتسليم في 23 فبراير. لكن حتى الآن لم يتم إرسال معظم الذخائر». وأشار إلى سببين محتملين للتأخير «البيروقراطية المعتادة أو الخيانة».

وفي خطوة تزيد الطين بلة، كشف بريغوجين عن أن ممثله منع من الوصول إلى مقر القيادة العسكرية الروسية في أوكرانيا أمس.

وقال بريغوجين إن الواقعة جاءت في اليوم التالي لإرساله طلبا عاجلا إلى قائد ما تطلق عليها روسيا «عملية عسكرية خاصة» من أجل الحصول على إمدادات من الذخيرة.

وأضاف عبر خدمته الصحافية على تطبيق «تليغرام»: «في الخامس من مارس، كتبت خطابا إلى قائد العملية العسكرية الخاصة بشأن الحاجة العاجلة لتخصيص ذخيرة.

وفي الساعة الثامنة من صباح السادس من مارس، ألغي تصريح دخول ممثلي بالمقر الرئيسي ومنع من الوصول إليه».

وقال أحد أبرز المنتقدين لبريغوجين إن ذلك المقطع جرى تصويره منذ أسبوعين لكنه لم يقدم دليلا على ذلك.

في الشهر الماضي، زاد بريغوجين انتقاداته الشديدة الى وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ورئيس الأركان فاليري غيراسيموف، متهما إياهما بـ «الخيانة» لرفضهما تزويد مرتزقته بالذخائر.

لكنه عاد وأكد بعد ذلك بأيام أنه سيتم تسليم المجموعة الذخائر التي تحتاج إليها. وفي مؤشر إلى استمرار التوترات، ظهر يفغيني بريغوجين في شريط فيديو جديد وهو يحذر الجيش الروسي قائلا «إذا انسحبت فاغنر الآن من باخموت، فإن الجبهة بأكملها ستنهار». وتابع «ستنهار إلى حدود روسيا، وربما أكثر. بشكل عام، لن يكون الوضع أفضل ما يكون».

ورغم هذه التوترات الشديدة بين «فاغنر» والجيش، تقدمت القوات الروسية في الأيام الأخيرة في محيط باخموت، مهددة بتطويق المدينة التي يواصل الأوكرانيون الدفاع عنها بضراوة.

وبينما يشكك بعض المحللين في مصلحة الأوكرانيين في التمسك بالمدينة التي صارت مدمرة، قال «معهد دراسة الحرب» الأميركي إن الدفاع عن باخموت لايزال «معقولا من الناحية الاستراتيجية»، لأنه «يواصل استنفاد القوات والمعدات الروسية».

من جانبها، قالت صحيفة الوطن، طالب النائب بهاء الدين أبوشقة، وكيل مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة، بضرورة توافر منظومة قانونية بنصوص قانونية محددة وحاكمة من الدولة بالنسبة للمقيمين بالخارج، وأن يكون للدولة نسبة مئوية منهم «كحق للدولة التي ربته وعلمته».

وقال أبوشقة خلال مناقشة طلب مناقشة عامة حول سياسات الحكومة في تحفيز المصريين بالخارج: «الثروة البشرية من أهم الثروات التي تحرص كل الدول على الاهتمام بها، مع ضرورة أن يكون هناك منظومة قانونية تنظم لمن لهم حقوق ومن لهم واجبات».

وأضاف: «بات السؤال الذي يفرض نفسه الآن هل نحن أمام منظومة قانونية تنظم قاعدة بيانات لكافة العاملين أو المقيمين بالخارج وما هي الإجراءات التي تنظم ذلك».

وتابع: «هذه المسألة عشوائية دون أن نكون أمام رقابة منظمة تحت مظلة قانونية حاكمة لهذه المسألة الحيوية، بحيث يكون هناك شكل تنظيمي لكل من يعمل بالخارج بأن يعمل عن طريق الدولة، رايح فين ويشتغل أيه وسيتقاضى كام بدلًا من أن يهيموا في الشوارع كما نرى».

قالت صحيفة القبس، تعرض مطار حلب في شمال سوريا فجر الثلاثاء لضربة صهيونية ألحقت أَضراراً مادية فيه أدت إلى خروجه عن الخدمة وفق ما أفاد مصدر رسمي، في أول استهداف للمطار بعد الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا المجاورة.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» عن مصدر عسكري قوله، إنه «في تمام الساعة 2:07 من فجر اليوم، نفذ العدو الصهيوني عدواناً جوياً من اتجاه البحر المتوسط غربي اللاذقية مستهدفاً مطار حلب الدولي».

وتحدث المصدر عن أضرار مادية في المطار أخرجته عن الخدمة من دون الإشارة إلى إصابات بشرية.

ويستخدم مطار حلب الدولي كوجهة رئيسية لاستقبال طائرات المساعدات الإنسانية التي تدفقت إلى البلاد بعد زلزال السادس من فبراير.

وهبط في مطار حلب أكثر من ثمانين طائرة مساعدات خلال الشهر الماضي، وفق ما أفاد مسؤول الجاهزية في وزارة النقل سليمان خليل.