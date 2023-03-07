كيف نحمي أنفسنا من الوقوع في فخ النصب الإلكتروني

قال المهندس احمد طارق خبير امن المعلومات؛ إن القوانين المصرية تمنع استخدام العملات المشفرة الرقمية وهي عبارة عن عملات لا مركزية ويتم التداول فيها عن طريق البيع والشراء وهي عملات غير ملموسة ووجودها على الانترنت فقط ويفضل عدم التداول فيها ؛ مضيفا أن التعدين عبارة عن برمجيات متطورة ويتم كشف العملات الإلكترونيه بالأجهزة الحديثة من خلالها ؛ مضيفا ان موقع" هوج بون" مبني على فكرة موجودة بالدول الاوروبية من 2014 وهي عبارة عن تعدين سحابي بالإضافة إلى أن جميع المواقع تعتبر مواقع نصب وموقع "هاش فلير "ممنوع أيضا الدخول لهذا البرنامج لأنه نصب أيضا.

أضاف أحمد طارق خلال لقائه في برنامج 8 الصبح المذاع على قناة دي ام سي الفضائية؛ أن يجب على الجميع عدم تصديق كل ما يرونه على الإنترنت؛ مشيرا الى انه بمناسبه قدوم شهر رمضان يتم انتشار مواقع خيرية كاذبة وتهدف الى النصب على المواطنين من خلال أدائهم لفعل الخير و الصدقات ومن هنا يجب التبرع للجهات المعروفة والمعتمدة.

وتابع الى انه بعض البرامج والاعلانات على الإنترنت تهدف الى التوظيف مقابل دفع مبلغ ما وهذا غير صحيح ويكون بهدف النصب عن المواطنين لانه لا يوجد وظيفة بدفع؛ مشيرا إلى أن مواقع التسويق الإلكتروني يمكن أن تقوم بعملية نصب ؛منوها الى اهمية التأكد من ان اللينكات موثقة ومن مصادر موثوقة بالإضافة الى التعرف على الأسعار حتى لا يتم اغراء المواطنين ووضع أسعار وهمية على المنتجات حتى يتم النصب عليهم.

ونوه إلى أن العملات الرقمية ويصل عدد العملات الرقمية الى الان ما يزيد عن 2000 عملة اشهرهم البيتكوين بجميع انواعها يتم النصب من خلالها بشكل كبير على مواطنين وبمبالغ كبيرة من خلال شات التليجرام.