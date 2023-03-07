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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

سقوط 3 فناني سيرك بشكل مروع أمام الجهمور في بريطانيا.. تفاصيل

سقوط 3 فناني سيرك
سقوط 3 فناني سيرك بشكل مروع أمام الجهمور في بريطانيا

في لحظات أوقفت القلوب، سقط 3 فناني سيرك بشكل مروع أثناء عرضهم حيلة Globe of Death أمام جمهور جاندي جليتيراتي داخل حدائق ترينتام بستافوردشاير، غرب بريطانيا. 

كان أربعة من سائقي الدراجات النارية يسيرون بسرعة أثناء ركوبهم  في قفص الكرة الأرضية المعدني، وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ستار” البريطانية، اليوم الثلاثاء. 

سقوط داخل سيرك 

ولسوء حظهم، فشلت حيلة فناني السيرك عندما سقط أحدهم على أرضية الكرة المعدنية، ثم سقط الثاني وراءه، وجذبا الثالث فوقهما أيضا، بينما تمكن الفنان الرابع من تقليل سرعة الدراجة النارية والنزول بأمان. 

وشعر الجمهور بصدمة كبيرة تجاه سقوط 3 لاعبين بشكل متتالٍ، بينما صعد الفريق المسئول عن السلامة بالعرض إلى المسرح على الفور للاطمئنان على اللاعبين. 

وعلقت مديرة السيرك للصحيفة البريطانية: “يعملون على دقة معدات الحماية، إنها مبطنة بشكل جيد، ولم يصب أحد، وأخذوا 4 أيام إجازة، وسيعودون للعمل من بعدها”. 

وكان من أبرز تعليقات مشاهدي مقطع الفيديو: “لحسن الحظ أنهم بخير”، و“سيظل لاعبو السيرك يتعرضون لمخاطرة باستمرار”. 

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سقوط 3 فناني سيرك بشكل مروع أمام الجهمور في بريطانيا
سقوط 3 فناني سيرك بشكل مروع أمام الجهمور في بريطانيا
سقوط 3 فناني سيرك بشكل مروع أمام الجهمور في بريطانيا
سقوط 3 فناني سيرك بشكل مروع أمام الجهمور في بريطانيا

 

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