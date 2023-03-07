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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إقبال من أهالى الوادى الجديد على قافلة جامعة الأزهر الطبية

قافله طبيه
قافله طبيه

شهدت قافلة جامعة الأزهر الطبية بمحافظة الوادي الجديد إقبالًا كبيرًا من الأهالى، وأكد الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع خدمة المجتمع، أن قافلة جامعة الأزهر الطبية تسير في إطار حرص مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود رئيس الجامعة، على توفير خدمات طبية للمواطنين في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية؛ دعمًا للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة). 

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وأوضح نائب رئيس جامعة الأزهر ، أن القافلة الطبية تضم جميع التخصصات الطبية من: (باطنة - جهاز هضمي - عصبية - أطفال - نساء و توليد - جراحة عامة - مسالك - رمد - عظام - أنف وأذن - وجلدية) مشيرًا إلى أن القافلة تقدم خدماتها بالمجان، والتي تشمل توقيع الكشف الطبي، وصرف الأدوية بالمجان، إضافة إلى إجراء العمليات الجراحية للحالات التي تتطلب ذلك بالمجان، لافتًا إلى أنه تم تخصيص أماكن الكشف في مستشفى الخارجة التخصصي، إضافة إلى مستشفى باريس المركزي وفق المواعيد التي أعلنتها محافظة الوادي الجديد.

وأضاف صديق، أن القافلة تحمل مساعدات للمواطنين بالتوازي مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، إضافة إلى ندوات توعوية مجتمعية لمواطني محافظة الوادي الجديد.

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