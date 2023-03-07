عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اجتماع ثنائي بين ممثلي الأمم المتحدة ووفد روسي لمناقشة قضايا تصدير الحبوب

صدى البلد

قالت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إن الوفد الروسي وممثلي الأمم المتحدة سيجتمعون في جنيف الأسبوع المقبل.

وأضاف المصدر، "نتوقع أن يلتقي الوفد الروسي بممثلي الأمم المتحدة في جنيف الأسبوع المقبل". حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك".

ومن المرجح أن يناقش الجانبان خلال الاجتماع قضايا تصدير الحبوب والأسمدة الروسية.

كما يزور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش كييف للتباحث مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حول تمديد مبادرة مأكولات البحر الأسود غدا الأربعاء.

ويعاني العالم أجمع من أزمة نقص الغذاء خاصة بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، حيث دفعت أزمة الغذاء المتاجر في بريطانيا لتحديد كميات الخضر والفاكهة لكل مواطن.

الأمم المتحدة الأمين العام للأمم المتحدة الرئيس الأوكراني الوفد الروسي أزمة الغذاء الحرب الروسية الأوكرانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أضخم نهر بالعالم.. مصر تشق «نيل جديد» بالصحراء الغربية لإنشاء الدلتا الجديدة

25 جنيها بالأسبوع وأنا في ثانية إعدادي.. مفاجأة باعترافات أنوش

تركيا.. تحذير عاجل من وقوع زلازل قوية في 5 مناطق

تراجع سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 7-3-2023

أكبر مكافأة في تاريخ النادي| قرار عاجل من رئيس الأهلي قبل مواجهة صن داونز

شوبير عن قرار صن داونز المفاجئ: إشمعنا ضد الأهلي؟

هيقلب تاني| الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الـ 6 أيام القادمة

هجمة شتوية| الأرصاد تُطلق تنبيها عاجلا حول طقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

وزير التعليم يفاجئ طلاب الثانوية العامة: مسح ضوئي وتصحيح إلكتروني للامتحانات.. السماح بإعادة السنة.. وتعديل مناهج إعدادي

أبوالغيط يؤكد ثقته في مواصلة أرمينيا دعمها للسلم والأمن والاستقرار بالمنطقة العربية

بعد موجة صعود.. هبوط مفاجيء في سعر الذهب مساء اليوم الثلاثاء

سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة: مصر دولة فريدة من نوعها ولديها قوة ناعمة هائلة

إعلان عاجل من البيت الأبيض بشأن تورط أوكرانيا في تفجير نورد ستريم

وزير السياحة من بورصة برلين: إجراءات وضوابط جديدة لتحسين أداء القطاع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكنافة الكدابة لأول أيام رمضان .. إليك طريقة التحضير

بتنهج بسرعة .. اكتشف أسباب خفقان القلب من أقل مجهود

لحظة سقوط سقف بمحطة مترو في أمريكا فوق راكبة.. ونجاتها بمعجزة

بدون عمليات تجميل.. إطلالات تبرز جمال أميرة فتحي

فيديو

رجاء الجداوي تظهر في مسلسل رمضان 2023.. وبطل العمل يكشف الكواليس «فيديوجراف»

سُكر ومنشطات.. ماذا يجري في صن داونز قبل مواجهة الأهلي؟| فيديوجراف

ابنه عنده شهرين..جزار كفر الشيخ دافع عن صديقه فأنهوا حياته في الفرح

الفراخ بـ 68 جنيه .. انخفاض كبير في سعر الدواجن والبانيه اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

نهى زكريا

كأس العالم للقمامة !

الحماية الجنائية من التهديد

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

إلهام أبو الفتح

نعم.. خالد ميري نقيبا

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

اﻟﻤﺰﻳﺪ