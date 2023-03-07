اجتماع ثنائي بين ممثلي الأمم المتحدة ووفد روسي لمناقشة قضايا تصدير الحبوب

قالت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إن الوفد الروسي وممثلي الأمم المتحدة سيجتمعون في جنيف الأسبوع المقبل.

وأضاف المصدر، "نتوقع أن يلتقي الوفد الروسي بممثلي الأمم المتحدة في جنيف الأسبوع المقبل". حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك".

ومن المرجح أن يناقش الجانبان خلال الاجتماع قضايا تصدير الحبوب والأسمدة الروسية.

كما يزور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش كييف للتباحث مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حول تمديد مبادرة مأكولات البحر الأسود غدا الأربعاء.

ويعاني العالم أجمع من أزمة نقص الغذاء خاصة بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، حيث دفعت أزمة الغذاء المتاجر في بريطانيا لتحديد كميات الخضر والفاكهة لكل مواطن.