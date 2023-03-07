ذكرت محطة "ZDF" الألمانية نقلاً عن وثائق داخلية للبوندسفير، أن ألمانيا ليس لديها عدد كاف من الدبابات لتقديمها لقوة الرد السريع التابعة لحلف الناتو.

وبحسب المحطة التليفزيونية، فإن كتيبة دبابات "تورينغيان 393"، وهي جزء من قوة الرد السريع التابعة لحلف الناتو، ملزمة بإبقاء 33 دبابة من أصل 44 دبابة جاهزة للعمليات في حالة الطوارئ.

وحصلت المحطة التلفزيونية على وثائق داخلية، وبحسب هذه الوثيقة، هناك 20 دبابة قتالية في هذه الكتيبة، وبحسب تنبؤات المعامل المعدة، سيكون هناك 14 دبابة فقط من هذه الدبابات في تموز.

وقالت المحطة التلفزيونية، "لا يوجد كشف رسمي عن مشكلة هذه الدبابات في تورينجيا. دبابات الكتيبة 104 قد لا تكون جاهزة لتصبح" نقطة البندقية " الناتو.

واعتقد التلفزيون الألماني، أنه لولا الحيل البيروقراطية، لكانت الكتيبة لديها عدد أقل من دبابات القتال.

وقالت المحطة التلفزيونية: "إن الفترة المقررة للصيانة الفنية للدبابات المقاتلة على وجه السرعة امتدت من 12 شهرا إلى 24 شهرا".

ولم يستطع سلاح الجو الألماني التعليق على الاستعداد التشغيلي للدبابة، لكنه قال إنه سيواصل أداء مهامه الخاصة في إطار التزامات الناتو.

كما صرح وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس سابقًا، أن الجيش الألماني غير قادر على الدفاع عن ألمانيا في حالة نشوب حرب بسبب قاعدته المادية الضعيفة وعدم كفاية عدد الأفراد.