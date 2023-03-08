شك في وجود علاقة عاطفية..رجل ينهي حياة زوجته وآخر بعدة طعنات|القصة الكاملة

لم يكن يعلم أنه سوف يتم القبض عليه وتقديمة إلى يد العدالة وظن أنه سوف يفلت بفعلته ضاربا بالأمن ورجالة عرض الحائط غير مهتم بالمواطنين أو كونه بالقرب من مركز شرطة ههيا وقام بإستلال سكينة وطعن زوجته وأحد الباعة المتواجدين بمحيط المكان لشكه في وجود علاقة عاطفية بينهم.

فعندما قاربت الساعة علي تمام الحادية عشر ونصف مساء أمس السبت وتحديداً في شارع كوبري البحر الصغير بمركز ههيا بمحافظة الشرقية، سمع الأهالي أصوات استغاثات وصياح ليهرع الجميع إلي مكان الصوت ليتبين وجود شخص وسيدة غارقين في دمائهم وبجوارهم شخص يحاول الهرب ليتمكن رجال مباحث المركز بمعاونة الأهالي من ضبطه.

تفاصيل مثيرة تمكن رجال المباحث من كشفها وخاصة أن تلك الواقعة هزت الشارع الشرقاوي وبالفحص تبين أن المتهم مرتكب الواقعة زوج المجني عليها وقام بطعن زوجته طعنتين مستخدما سلاح أبيض وقام بقتل شخص آخر صاحب عربة لبيع الحلوي.

وفي اقل من دقائق كان المتهم في قبضة رجال الأمن وتم نقل الجثث إلى مستشفى ههيا وتبين مفارقتهم الحياة وبالانتقال والفحص تبين قيام الزوج المتهم بفعلته لظنة وجود علاقة عاطفية بين زوجتة أم أبنائه وأحد الباعة والذي كان دائما ما يقدم يد العون إلى الزوجة لمساعدتها في تربية أبنائها بالحلال.

فيما أكدت أسرة الزوجة ان المتهم كان دائم التعدي على زوجته مستغلا أبنائه لا يقدم لهم يد العون والمساعدة مثل باقي الآباء ويعتمد على زوجته التي كانت تعمل بإحدي المدارس لتربية أبنائها وعندما كانت تهم بالإنفصال عنه لسوء معاملته لها كانت تعود بسبب أبنائها.

وأضاف أهل الزوجة المجني عليها أن المجني عليه الأخر كان الجميع يشهد له بالسيرة الطيبة وحسن الخلق ولم يكن مفتعلا لاي مشاكل وان المتهم كان لديه وسواس بسبب مساعدته الدائمة لنجلتنا وقام بتوفير مصدر رزق لها بالعمل بسنتين إحدى المدارس التي كان يعمل بها.

واستكملت الأسرة قائلة.. سماح "الضحية" أما لـ 5 أبناء وزوجة المتهم، وكانت تعمل بشكل دائم من أجل أن تساعده في تربية الأبناء، خاصة أن الزوج لم يكن يعمل بشكل منتظم، إلا أن الزوج ما كان منه بعد كل هذا إلا أن قتلها، بعد أن تسلل الشك إلى قلبه بوجود علاقة تجمعها مع رجل يساعدها في العمل لوجه الله، وفقا لما أكدته أسرة المجني عليها.

“سماح كانت دائما مكافحة وتعمل على تربية أبنائها بالحلال وتحملت ضرب زوجها وإهانته المستمرة لها، وكل هذا بسبب أبنائها الخمسة الذين رزقها الله بهم من زوجها المتهم، والذي قام بطعنها هي وسيد الرجل الخلوق الذي كان دائما ما يساعدها لوجه الله تعالى.

وقالت آية، شقيقة المجني عليها: “سماح طول عمرها مستحملة زوجها السيد الذي اعتاد التعدي عليها بالضرب والإهانة، ووصل الأمر في بعض الأحيان إلى قيامه بإطفاء سجائر بجسدها، وفي كل مرة يعود إليها معتذرا وذلك بسبب الفلوس، خاصة أن سماح كانت تعمل من أجل كسب لقمة عيش بالحلال وكان دائم الطمع في رزقها”.

وأضافت شقيقة المجني عليها أن آخر مرة شاهدت فيها شقيقتها المجني عليها كانت قبل الجريمة بيوم، وخرجت لشراء بعض المستلزمات لإعداد الطعام لنجلها، وتابعت: “وعندما خرجت وإذ فجأة يأتي إلينا خبر أنها غارقة بدمائها وأن زوجها قام بطعنها هي وسيد صاحب عربية الحلويات المتواجدة بالقرب من مركز شرطة ههيا”.

واستطردت: “سيد طول عمره راجل محترم وعمره ما بص لحد بصة مش كويسة، وكان دائم العطف علي شقيقتي وأبنائها الخمسة، خاصة أنه قام بمساعدتها للعمل بكانتين المدرسة وبأحد مخازن الأدوية، وكان دائما ما يساعدها أيضا في دفع إيجار الشقة السكنية التي كانت تسكن بها هي وأولادها”، متسائلة: “كيف يعقل أن ينظر هذا الرجل صاحب فعل الخير إلى سماح نظرة غير أخلاقية”.

ومن جانبها فقد تلقت الأجهزة الأمنية أخطارا يفيد ورود بلاغا بقيام " السيد.ع.م" 49 سنة، عامل، بقتل زوجته " سماح.ال.ن" 46 سنة، عاملة مقيمة مركز ههيا، و " السيد.إ.ح" 59 سنة، باحث بمدرسة ههيا الثانوية، صاحب عربة لبيع العصائر والحلويات، فى الشارع على كوبرى البحر الصغير، بالقرب من مركز شرطة ههيا.

وأفادت التحريات الأولية، أن الزوج دائم الشك بسلوك زوجته، وعلى اعتقاد بوجود علاقة عاطفية تجمع المجنى عليهما، و حين رأى زوجته تجلس مع المجنى عليه اشتعل غضيا وقام بطعنهم مستخدما سلاح أبيض، حتى لفظا أنفاسهما الأخيرة.

فيما تمكن رجال مباحث مركز ههيا من ضبط المتهم و تم تحرير محضر رقم 14385، و جارى عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ومن جانبها فقد قضت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار محمد عبدالكريم، رئيس المحكمة، والمستشار الدكتور مصطفى بلاسي، رئيسًا بالمحكمة، وعضوية المستشارين أحمد سمير سليم، والمستشار سامح لاشين، وأمانة سر محمد فاروق وأحمد غريب بإحالة أوراق المتهم بقتل زوجته وشخص آخر في الطريق العام بدائرة مركز ههيا،الي فضيلة مفتى الديار المصرية، لاستطلاع الرأى الشرعى، وحددت المحكمة جلسة الثالث من شهر ابريل المقبل للنطق بالحكم.