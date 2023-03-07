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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

15% زيادة..كل ماتريد معرفتة عن فسخ العقود وطرد المستاجرين بعد تطبيق القانون

الايجار القديم
الايجار القديم

يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية حول عن جميع المعلومات الخاصة بزيادة الايجارية للوحدات الخاصة بالاشخاص الاعتبارية وذلك بعد تطبيق تنفيذ القانون يوم 6 مارس الجاري بالإضافة إلى حالات طرد المستأجر وموقف الوحدات السكنية والمَحَالّ التجارية، وموعد فسخ العقد بين المستأجر والمالك بشكل نهائي.

 

قيمة الزيادة في قانون الإيجار القديم


يزداد قيمة الإيجار القديم بنسبة 15% من القيمة التي يدفعها المستأجر للمالك، وتعتبر المرة الثانية التي يزداد فيها قيمة الإيجار خلال العام، منذ أن تم إصدار القانون في مارس 2022، وكانت الزيادة الأولى 5 أمثال القيمة الإيجارية الجارية قبل العمل بالقانون ثم تزداد بنسبة 15% ولمدة تصل لـ 5 سنوات.

موعد طرد المستأجرين وفقا لقانون الإيجار القديم


حسب تعديلات الإيجار القديم، فسيتم فسخ عقد الإيجار بين المستأجر والمالك في عام 2027، لأن القانون صدر في مارس 2022، ونص على أن مدة فسخ العقد تكون بعد 5 سنوات، كما يطرد المستأجرون الممتنعون عن الخروج من الوحدات في العام 2027، بقوة القانون، وتقوم الأجهزة الأمنية برد الوحدات إلى المالك مرة أخرى.

موعد زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنية


لم يتم إصدار أي قرار من مجلس النواب بشأن الوحدات السكنية التي تخضع لقانون الإيجار القديم، فتظل القيمة التي يدفعها المستأجر للمالك كما هي، وظل كذلك حتى يتم فرض أي قانون لزيادة قيمة الإيجار القديم للوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين.

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