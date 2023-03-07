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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسيرات في قطاع غزة تنديدًا بمجزرة الاحتلال الإسرائيلي بجنين

صدى البلد

شارك آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة، مساء الثلاثاء، في مسيرات ووقفات تنديدًا بالمجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في "جنين"، ودعمًا للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وخرجت المسيرات عقب صلاة العشاء من مُختلف المساجد والساحات والميادين العامة، وتمركزت على مفترقات الطرق الرئيسية، وسط هتافات منددة بجرائم الاحتلال.

وفي مدينة غزة، شاركت الجماهير الغاضبة بمسيرة انطلقت من مفترق الاتصالات بحي الرمال غرب المدينة، وصولا إلى مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر غرب المدينة، رافعين علم فلسطين وصورا للأسرى ولافتات تحيي صمود الأسرى في وجه السجان وحكومة التطرف الفاشية بدولة الاحتلال.

وفي مدينة رفح جنوب القطاع، نظمت مسيرة على دوار النجمة في المدينة، بينما في خان يونس أقيمت وقفة بمنطقة الظهرة في المعسكر، إضافة إلى مسيرات في مخيمات النصيرات والبريج وسط القطاع، وفي جباليا شماله، استنكارا لجريمة الاحتلال في جنين ودعما وإسنادا للأسرى وقضاياهم العادلة.

وصدحت المساجد بالتكبير تنديدا بمجزرة جنين، ونصرة للأسرى الذين تمارس بحقهم أبشع أنواع التعذيب والتنكيل.
 

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