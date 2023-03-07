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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوقفوا ما تفعلوه بالمنطقة.. رسالة مهمة من الخارجية الأمريكية لإيران

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة وإيران

وجهه المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، بيد برايس، اليوم الثلاثاء، رسالة إلى إيران بخصوص المساعدات العسكرية التي ترسلها إلى روسيا والتي تستخدمها في حرب أوكرانيا.

وقال برايس لإيران: "أوقفوا قمع شعبكم وأوقفوا تصدير المسيرات لـ روسيا وأطلقوا سراح الأمريكيين المحتجزين لديكم".

وعلى جانب آخر، أعلنت لجنة العلاقات الخارجية بـ مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الثلاثاء، أنها ستركز على خطتها البديلة فيما يتعلق بالملف الإيراني النووي.

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جروسي: تنازلات إيران للوكالة الدولية للطاقة الذرية تعتمد على المحادثات المستقبلية

وقال كبير الجمهوريين بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، جيم ريتش، إن عدم توبيخ الوكالة الدولية للطاقة الذرية لـ إيران يشجعها على عدم الالتزام بتعهداتها.

وأضاف كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية، أن "المغامرة" النووية الإيرانية تتطلب توبيخا واضحا.

واعترف رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، خلال زيارته إلى طهران بأن التنازلات الإيرانية تعتمد إلى حد كبير على المفاوضات المستقبلية، متراجعًا عن بعض التعليقات التي أدلى بها اثناء عودته.

وقبل يومين من الاجتماع ربع السنوي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المؤلف من 35 دولة، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران إنهما اتفقتا على إحراز تقدم في مختلف القضايا، بما في ذلك تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية المتوقف منذ فترة طويلة في جزيئات اليورانيوم التي تم العثور عليها في ثلاثة مواقع غير معلنة في إيران.

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