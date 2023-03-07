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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

آلام حلق وسعال مستمر.. عدوى فيروسية غامضة تضرب الهند

عدوى فيروسية غامضة
عدوى فيروسية غامضة تضرب الهند

شهد الأطباء في الهند ارتفاعًا بمقدار 2.5 ضعفًا في عدد المرضى الذين يعانون من أعراض تنفسية حادة مقارنة بما كان عليه قبل عام، وفقًا لصحيفة CNBC.

 

وتتسبب العدوى الفيروسية الجديدة في آلام الحلق، السعال المستمر، الحمى، آلام الأذن، آلام الجسم، الإجهاد وفقدان الصوت، وهي أعراض لما يبدو أنه سلالة من العدوى الفيروسية التي تصيب العديد من البالغين والأطفال في جميع أنحاء الهند.

 

يقول أخصائي الرئة في مومباي إن الارتفاع كان صارخًا بشكل خاص منذ منتصف يناير 2023 وهم يعالجون ما معدله 25 مريضًا يوميًا في العيادات الخارجية بنفس الأعراض.

 

من تصيب العدوى الفيروسية الجديدة في الهند؟

ويبدو أن العدوى الفيروسية تنتشر عبر الفئات العمرية المختلفة، يقول الأطباء إن كبار السن، وأولئك الذين يعانون من أمراض مصاحبة والأطفال الذين يتعرضون الآن أكثر للفيروسات بعد كورونا يبدو أنهم أكثر عرضة للإصابة بهذه العدوى.

 

وفي الوقت نفسه، قال المجلس الهندي للأبحاث الطبية (ICMR) أن "النوع الفرعي من الأنفلونزا أ H3N2" يمكن أن يكون سبب مرض الجهاز التنفسي المنتشر حاليًا.

الهند عدوى فيروسية أعراض العدوى الفيروسية كورونا الأنفلونزا الجهاز التنفسي

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