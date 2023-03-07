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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

خلال 3 ساعات.. استئصال ورم وزنه 9 كيلو من رحم سيدة حامل بالإسكندرية

فريق طبي
فريق طبي

كشف الدكتور حسن سالم استشاري النساء والتوليد وجراحة الأورام ورئيس الفريق الطبي الذي أنقذ سيدة حامل وجنينها في الشهر السادس من ورم في الرحم بوزن 9 كجم في 3 ساعات، تفاصيل الواقعة، و التي حدثت في محافظة الإسكندرية.

 

وقال سالم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي على قناة "cbc": "الحالة لم تكن تتابعني منذ البداية، لكنها جاءتني العيادة منذ فترة قليلة وقالت لي إنها حامل في الشهر السادس وليست قادرة على التبول أو التنفس وتشعر بآلام في الصدر، وأنها اكتشفت أنها مصابة بورم بعد الزواج بعدما علمت بحملها مباشرة".

 

وأضاف، أنها أخبرته بأن الورم كبر بسرعة جدا، لدرجة أنها كانت تحصل على مسكنات، وقال الأطباء لها إنهم لن يستطيعوا التخلص من الورم إلا بعد الولادة، لأن نمو الورم كان سريعا للغاية إذ وصل إلى الحجاب الحاجز بداية من المثانة والحوض، حيث كان يضغط على الكليتين وتسبب في آلاما حادة واعوجاج في قدم الجنين.

 

الطفل سليم ونموه طبيعي 

 

وتابع استشاري النساء والتوليد: "قلت لها سنغامر ونتخلص من الورم، لكن احتمالية بقاء الجنين عاديا من الجراحة قليلة جدا ولا تتجاوز 1 في الألف، لم يكن أمامنا إلا إجراء هذه الجراحة لأن البول كان محبوسا وهو ما كان سيترتب عليه فشل كلوي حاد يؤدي إلى الوفاة، وافقت على إجراء الجراحة، الورم كان حجمها ضخما، وكان الفارق بينه وكيس الجنين نحوا من 3 مللي، ثم خيطنا هذه الطبقات مرة أخرى، والطفل كان سليما، ونموه طبيعي ونحمد الله على ذلك".

ورم في الرحم الدكتور حسن سالم النساء والتوليد الاورام سيدة حامل

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