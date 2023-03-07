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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس تاجري مخدرات قبل ترويج ترامادول بالمرج

اقراص مخدرة
اقراص مخدرة

قررت نيابة المرج الجزئية، حبس شخصين، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بحيازة  ١٠٠٠ قرص ترامادول وطبنجة قبل ترويجها على عملائهم بالقاهرة.

وكلفت النيابة إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير مفصل بخواصها، وتكليف رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، من ضبط تاجرى مخدرات عثر بحوزته علي كمية من الأقراص المخدرة قبل ترويجها علي عملائهم بالقاهرة .
حيث تم ضبط شخصين مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج حال تواجدهما بنطاق محل إقامتهما وبحوزتهما عدد 1000 قرص من عقار "الترامادول" المخدر – طبنجة وعدد من الطلقات لذات العيار – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول .

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للأقراص المخدرة بقصد الإتجار ، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي والهواتف للاتصال بعملائهما والسلاح الناري بقصد حماية نشاطهما الإجرامي.

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