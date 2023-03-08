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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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‏المتحدث باسم «التعليم العالي»: الاستراتيجية الوطنية ستساعد في إحداث فارق بالبحث العلمي|فيديو

عادل عبد الغفار
عادل عبد الغفار

أكد الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن اليوم هو حدث فارق في العلم والبحث العلمي، وهو تدشين الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي.

 

وتابع أنها كانت بحضور العديد من الوزراء وبهذه الاستراتيجية نبدأ في تمهيد وإعداد الجامعات المصرية لتكون جامعات من الجيل الرابع وجامعات الجيل الرابع هي جامعات تعتمد بشكل كبير على الابتكار. 


‏وتابع عادل عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية له في "برنامج من مصر"،  تقديم "الإعلامي عمر خليل"، المذاع عبر فضائية "cbc"، انه سوف يتم قياس المستهدف من الاستراتيجية عن طريق 7 محاور أو سبعة مسارات الذي تم الإعلان عنها اليوم من قبل وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور.

 

وأشار عادل عبد الغفار الى أن  أول محور هو محور الصناعة وتحويل البحث العلمي إلى منتج صناعي، و أيضا دور البحث العلمي في قطاع الزراعة على وجه التحديد وهذا هو المعيار الأول، أما المحور الثاني هو تدويل التعليم المصري في اتجاهين، الاتجاه الأول هو الشراكات والاتفاقيات مع دول العالم.

 

92 جامعة في مصر وبإمكانيات ممتازة

 

ونوه أن الاتجاه الثاني هو كيف تصبح مصر دولة جاذبة في أفريقيا للطلاب الوافدين للدراسة في الجامعات المصرية، واليوم أصبح رسميًا لدينا 92 جامعة بإمكانيات جيدة جدًا، فمن الطبيعي أن يكون لدينا طموح في جذب الطلاب الوافدين.

وزارة التعليم العالى الدكتور عادل عبد الغفار الوزراء الجامعات المصرية الجيل الرابع

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