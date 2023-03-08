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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لحظات صعبة.. بوتين يتحدث عن شجاعة المجندات في يوم المرأة العالمي

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

هنّأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المرأة الروسية في يومها العالمي، مؤكدًا أنه يتم الاحتفال باليوم العالمي للمرأة في العديد من الدول، ولكن بالنسبة لروسيا، فإنه دائما ما يكون مليئا بالدفء الخاص والمعنى.

وحسب “روسيا اليوم”، أكد بوتين، أن شجاعة النساء من الوحدات القتالية واللواتي يشاركن في إنقاذ الجرحى على الخطوط الأمامية تدهش حتى أكثر الجنود خبرة.

ولفت إلى أن الاحترام السامي للمرأة، وللأمومة له قيمة مطلقة بالنسبة لروسيا، وتنتقل من جيل إلى جيل"، متمنيًا لجميع النساء المحبة والتفاهم مع من هو عزيز عليهن.

وأشار “بوتين”: "أود أن أهنئ الجنديات اللائي اخترن أعلى مهمة لأنفسهن الدفاع عن الوطن الأم، النساء والفتيات من الوحدات القتالية والأطباء العسكريون والمسعفون والممرضات من مراكز الإسعافات الأولية التابعة للفوج والشركات الطبية والمستشفيات وأولئك من هن في الطليعة ينقذن الجرحى ويخاطرن بحياتهن".

وأكد بوتين أن: "شجاعتهن وتصميمهن على العمل تدهش حتى أكثر المقاتلين حنكة".

وشدد بوتين، أنه "في اللحظات الصعبة، وفي أوقات المحنة، تتحول دائما اللامبالاة واستجابة قلب المرأة إلى قوة تشير إلى المسار الصحيح، والعادل، الضروري للعمل، وهذا ما يحدث الآن".

روسيا بوتين اليوم العالمي للمرأة فلاديمير بوتين الرئيس الروسى

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