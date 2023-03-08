عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فورد تكشف عن بوما الهجينة الجديدة| صور

فورد تكشف عن بوما
فورد تكشف عن بوما الهجينة الجديدة

تم الكشف عن فورد Puma ST في الأصل في عام 2020 كأفضل أداء لمجموعة B-SUV مع شاحن توربيني 1.5 لتر بثلاث أسطوانات بقوة 197 حصان (147 كيلو واط / 200 حصان) وعلبة تروس يدوية من ست سرعات. 

 

بعد ثلاث سنوات، قدمت فورد نوعًا جديدًا من مجموعة نقل الحركة من سيارات الدفع الرباعي ، والذي يتميز بمحرك هجين خفيف بسعة 1.0 لتر في أقوى مظهر له حتى الآن والذي يتزاوج حصريًا مع علبة تروس أوتوماتيك.

أسعار كيا سبورتاج 2023 الجديدة في مصر| صور

للمغتربين.. خصم 70% على وديعة أصغر سيارات هيونداي| تفاصيل

فورد تكشف عن بوما الهجينة الجديدة

ينتج الإصدار الجديد من محرك EcoBoost mHEV سعة 1.0 لتر ذو الشاحن التوربيني قوة 168 حصان (125 كيلو واط / 170 حصانًا) في Puma ST ، مما يرسل الطاقة إلى المحور الأمامي من خلال ناقل الحركة ثنائي القابض بسبع سرعات Powershift. 

 

كانت مجموعة نقل الحركة الهجينة المزودة ببطارية ليثيوم أيون 48 فولت متوفرة في Puma منذ ظهورها لأول مرة في عام 2019 ، إما بقوة 123 حصان (92 كيلو واط / 125 حصان) أو 153 حصان (114 كيلو واط / 155 حصان)، بالنسبة لخيار ناقل الحركة الأوتوماتيكي ، فقد تم تقديمه في عام 2021 ولكنه لم يكن متاحًا في STحتى اليوم.

فورد تكشف عن بوما الهجينة الجديدة

لم تكشف فورد بعد عن المواصفات التفصيلية للسيارة الجديدة إلى جانب رقم انبعاث ثاني أكسيد الكربون البالغ 144 غ / كم وهو أقل بشكل تدريجي من 149 غ / كم من السيارة غير المكهربة والأكثر قوة 1.5 لتر. 

 

تشير التوقعات أن قدرة السيارة على التسارع من 0 إلى 100 كم / ساعة (0-62 ميل في الساعة) سيكون أسرع من 9 ثوانٍ من ST-Line ، ولكنه أبطأ من 6.7 ثانية من ST الرئيسية.

 

سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كان إصدار STسعة 1.0 لتر سيتم تمييزه بصريًا عن STسعة 1.5 لتر والذي يأتي مع مجموعة هيكل رياضية وعجلات معدنية مقاس 19 بوصة وأنابيب عادم مزدوجة. 

فورد تكشف عن بوما الهجينة الجديدة

لم تعرض فورد أو تكشف رسميًا عن Puma ST 1.0 EcoBoost mHEV في قنواته الصحفية ، وتم اكتشافه في كتالوج أسعارها في اليونان، الطراز 1.0 لتر مدرج مقابل 40893 يورو (43604 دولار) ، وهو أرخص قليلاً من 1.5 لتر الذي يكلف 42258 يورو (45,060 دولارًا) في السوق اليونانية. 

 

Puma SUV EcoBoost أوتوماتيك الدفع الرباعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جريمة تهز الإسكندرية.. زوج ينهي حياة زوجته وأبيها وأمها وأخيها وأبنائه

استنى متبعش.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-3-2023 في مصر

قرار عاجل من كاف ضد ثنائي الزمالك بعد مباراة الترجي

انهيار تاريخي| شعبة الذهب تفجر مفاجأة عن سعر عيار 21.. فيديو

بالأسماء.. الحصيلة النهائية لضحايا حادث قطار قليوب.. تعرف عليهم

مائل للدفء نهارًا.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الأربعاء|تفاصيل

انهيار الذهب.. أحمد موسى يفجر مفاجأة على الهواء| فيديو

هتزيد 30%.. مفاجأة لهذه الفئات من أصحاب المعاشات بعد قرار الرئيس

موضوعات متعلقة

تسلا تقترب أكثر من ماركات السيارات الفاخرة الألمانية| تفاصيل

هيونداي تكشف عن الجيل الجديد من سيارات i10 و i20 و i30 |صور

سوزوكي سياز أوتوماتيك بـ 190 ألف جنيه| تفاصيل

بداية من 700 ألف جنيه.. 5 سيارات زيرو في مصر| صور

أسعار كيا سبورتاج 2023 الجديدة في مصر| صور

للمغتربين.. خصم 70% على وديعة أصغر سيارات هيونداي| تفاصيل

أشهر سيارة ألمانية موفرة في البنزين بالسوق المصري| صور

بسعر سيارة صيني.. اشتري فولكس فاجن باسات| تفاصيل

ترشيحاتنا

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن طقس الأربعاء|تفاصيل

145 جنيهًا|انهيار أسعار الذهب عالميًا.. ومفاجأة في عيار 21 الآن بعد التراجع

توبيخ كبير وتهديد بالناشئين.. كولر يفتح النار على لاعبي الأهلي

قد ينتقلان للأهلي مجانًا.. رحيل ثنائي الزمالك عن القلعة البيضاء بنهاية الموسم

لم ينف .. وهدان يتحدث لأول عن مفاوضات الزمالك مع بديل فيريرا

ما زال استثمارا جيدا.. سعر الذهب اليوم في مصر 8-3-2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. وعد السعودية تخطف الأنظار بإطلالة شتوية في جلسة تصوير جديدة

بفستان كب.. جيسي عبدو تبرز أنوثتها بهذه الإطلالة

ابنة جورجينا وكريستيانو رونالدو تتحدث العربية|شاهد

شوفنا الموت بعنينا.. الصور الأولى لمصابي حادث قطار قليوب

فيديو

ابنة جورجينا وكريستيانو رونالدو تتحدث العربية|شاهد

جحود الأبناء.. قصة فتاة تجاهلت رسالة والدها قبل وفاته بأيام

تقلبات جوية وموجة حارة.. الأرصاد تحذر من طقس الأسبوع| شاهد

لحظة خروج قطار قليوب عن مساره وبيان من النائب العام |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

نهى زكريا

كأس العالم للقمامة !

الحماية الجنائية من التهديد

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

إلهام أبو الفتح

نعم.. خالد ميري نقيبا

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

اﻟﻤﺰﻳﺪ