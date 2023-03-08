فورد تكشف عن بوما الهجينة الجديدة| صور

تم الكشف عن فورد Puma ST في الأصل في عام 2020 كأفضل أداء لمجموعة B-SUV مع شاحن توربيني 1.5 لتر بثلاث أسطوانات بقوة 197 حصان (147 كيلو واط / 200 حصان) وعلبة تروس يدوية من ست سرعات.

بعد ثلاث سنوات، قدمت فورد نوعًا جديدًا من مجموعة نقل الحركة من سيارات الدفع الرباعي ، والذي يتميز بمحرك هجين خفيف بسعة 1.0 لتر في أقوى مظهر له حتى الآن والذي يتزاوج حصريًا مع علبة تروس أوتوماتيك.

فورد تكشف عن بوما الهجينة الجديدة

ينتج الإصدار الجديد من محرك EcoBoost mHEV سعة 1.0 لتر ذو الشاحن التوربيني قوة 168 حصان (125 كيلو واط / 170 حصانًا) في Puma ST ، مما يرسل الطاقة إلى المحور الأمامي من خلال ناقل الحركة ثنائي القابض بسبع سرعات Powershift.

كانت مجموعة نقل الحركة الهجينة المزودة ببطارية ليثيوم أيون 48 فولت متوفرة في Puma منذ ظهورها لأول مرة في عام 2019 ، إما بقوة 123 حصان (92 كيلو واط / 125 حصان) أو 153 حصان (114 كيلو واط / 155 حصان)، بالنسبة لخيار ناقل الحركة الأوتوماتيكي ، فقد تم تقديمه في عام 2021 ولكنه لم يكن متاحًا في STحتى اليوم.

فورد تكشف عن بوما الهجينة الجديدة

لم تكشف فورد بعد عن المواصفات التفصيلية للسيارة الجديدة إلى جانب رقم انبعاث ثاني أكسيد الكربون البالغ 144 غ / كم وهو أقل بشكل تدريجي من 149 غ / كم من السيارة غير المكهربة والأكثر قوة 1.5 لتر.

تشير التوقعات أن قدرة السيارة على التسارع من 0 إلى 100 كم / ساعة (0-62 ميل في الساعة) سيكون أسرع من 9 ثوانٍ من ST-Line ، ولكنه أبطأ من 6.7 ثانية من ST الرئيسية.

سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كان إصدار STسعة 1.0 لتر سيتم تمييزه بصريًا عن STسعة 1.5 لتر والذي يأتي مع مجموعة هيكل رياضية وعجلات معدنية مقاس 19 بوصة وأنابيب عادم مزدوجة.

فورد تكشف عن بوما الهجينة الجديدة

لم تعرض فورد أو تكشف رسميًا عن Puma ST 1.0 EcoBoost mHEV في قنواته الصحفية ، وتم اكتشافه في كتالوج أسعارها في اليونان، الطراز 1.0 لتر مدرج مقابل 40893 يورو (43604 دولار) ، وهو أرخص قليلاً من 1.5 لتر الذي يكلف 42258 يورو (45,060 دولارًا) في السوق اليونانية.