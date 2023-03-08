كابجيميني الفرنسية: عقد اتفاقيات مع الجامعات المصرية قريبا لتنفيذ خطتنا للتوظيف

تعتزم شركة Capgemini كابجيميني الفرنسية عقد عدة اتفاقيات مع الجامعات المصرية خلال الفترة المقبلة لتنفيذ خطتها الطموحة والتي تستهدف تعيين 3 آلاف موظف على مدار الثلاث سنوات القادمة، وذلك بعد فترة قصيرة من إنشائها مركزا للخدمات العالمية في السوق المصري.

وصرح المهندس حسام سيف الدين، الرئيس التنفيذي لشركة Capgemini كابجيميني الفرنسية في مصر، بأن الشركة لديها خطة في الفترة المقبلة تعمل من خلالها على عقد اتفاقيات مع الجامعات المصرية، لتعيين كوادر في الشركة لتنفيذ خطة التوظيف، وأيضا وضع برامج تدريبية للطلاب وورش عمل لتقليل الفجوة بين الدراسة النظرية ومتطلبات سوق العمل.

وخلال مؤتمر صحفي عقدته الشركة للحديث عن إستراتيجيتها المستقبلية وخطط توسعها في مصر، قال سيف الدين إن الشركة ستنتقل إلى مبنى إداري جديد يسع 1600 موظف على مساحة 10 آلاف متر مربع في القاهرة، وذلك بعد توقيع اتفاقية تعاون مع الحكومة المصرية ممثلة في إيتيدا و وزارة الاتصالات.

وتحدث سيف الدين عن المجهودات الكبيرة التي توفرها الحكومة للشركات، وأيضا اقناعها بدخول السوق المصري من خلال تعريفها بقدرة مصر الاستثمارية القوية وأيضا إتاحة الفرصة في التدريب والمساعدة والاتفاقيات التي تعقدها الحكومة مع الشركات لتشجعيها على الاستثمار.

وأكد التزام الشركة بدعم رؤية الحكومة المصرية لعام 2030، من خلال الاستفادة من المواهب المحلية، والذي سيمنح فرصًا متعددة للمتخصصين المهرة للعمل في مشاريع متطورة واكتساب الخبرات الواسعة في مختلف المجالات.

وشدد على أن شركة كابجيميني تعتبر أن أصل الشركة هو الموظف الذي يعمل فيها، مشيرا إلى أن مهمة الشركة تتمثل في تطوير امكانيات المواهب البشرية في مجال التكنولوجيا من أجل تحقيق مستقبل شامل ومستدام.