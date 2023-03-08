مصنع صواريخ إيرانية.. الكشف عن حقيقة هجوم دير الزور في سوريا| تفاصيل

أعلن المرصد السوري، اليوم الأربعاء، عن وقوع 4 قتلى في ضربة بطائرة مسيرة في شرق سوريا والتي استهدفت محيط مبني المستشفي الإيراني في محافظة دير الزور في سوريا.

وأضاف المرصد، أن انفجار دير الزور استهدف مبنى للميليشيات الإيرانية خلف المستشفى الإيراني.

وأشار المرصد السوري، إلى أن انفجار دير الزور وقع بالتزامن مع تحليق مسيرات بالمنطقة، لافتا إلى أن الانفجار وقع في مصنع صواريخ قصيرة المدي للميليشيات داخل منطقة سكنية.

وكان قد أعلن المرصد السوري، أن هناك انفجار ضخم وقع في منطقة المستشفى الإيراني في محافظة دير الزور في سوريا.

وأضاف المرصد السوري، أن هناك استنفار بين الميليشيات الموالية لإيران عقب انفجار دير الزور،لافتاه إلى أن ميليشيات إيران تطوق منطقة المستشفى الإيراني بعد انفجار مجهول.

وعلى جانب آخر، أفادت وسائل إعلام سورية عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص بانفجار في دير الزور.

كما أشارت وسائل الإعلان أنه تم مقتل وإصابة عدة سوريين بانفجار لغم في منطقة دير الزور.