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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الخشت: نثمن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في التعليم

ورشة عمل الاستثمار
ورشة عمل "الاستثمار في التعليم العالي"

شارك الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، في ورشة عمل "الاستثمار في التعليم العالي" ضمن فعاليات مؤتمر إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، بمشاركة الدكتورمحمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية الأسبق، وعدد من  خبراء التعليم العالي، ومسؤولي المنظمات والهيئات الدولية، وعدد من نواب البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ، والمستثمرين ورجال الصناعة.

 

وخلال مشاركته، تم الحديث عن الأفكار وطرق التنفيذ لكيفية الاستثمار في التعليم العالي، خاصة تجسير الفجوة بين قطاع الصناع والبحث العلمي والتعاون بين المراكز العلمية للجامعة واتحاد الصناعات، ونقل هذه المعرفة إلى الصناعة لتتحقق بها الفائدة في عملية التنمية الشاملة، مؤكدًا أن جامعات الجيل الرابع تهدف إلى جعل التعليم والبحث العلمي قائمًا على الابتكار، واستحداث ساحات للابتكار المفتوح للمساهمة في عملية التنمية، وحل المشكلات، وتحقيق الغايات الاستراتيجية القومية للوطن، والدخول بقوة إلى عصر جامعات الجيل الرابع من بوابته الرئيسة، وهي الثورة الصناعية الرابعة، عبر مسارات العلوم متعددة التخصصات، والتمكين من مهارات خلق القيمة المضافة إلى قطاعات الصناعة والزراعة، وتطبيق مفهوم جامعات الجيل الرابع في إطار مراعاة السياق المصري دون الانفصال عن البعد العالمي وبما يحقق المصلحة العامة المصرية.

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جدير بالذكر، أن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 ترتكز على 3 محاور رئيسية، هي: “استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، والتحول نحو جامعات الجيل الرابع، والعلاقة بين منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وخطة التنمية الشاملة لمصر، وتشكل خارطة طريق للاستراتيجية، 7 مبادئ هي: التكامل، والتخصصات المتداخلة، والاتصال، والمشاركة الفعالة، والاستدامة، والمرجعية الدولية، وريادة الأعمال والإبداع”.

ورشة عمل "الاستثمار في التعليم العالي"
ورشة عمل "الاستثمار في التعليم العالي"
ورشة عمل "الاستثمار في التعليم العالي"
ورشة عمل "الاستثمار في التعليم العالي"
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