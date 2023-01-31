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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إعلان نتائج امتحانات كليات الهندسة والآثار والتربية للطفولة المبكرة والعلاج الطبيعى بجامعة القاهرة

رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة

 


أعلنت جامعة القاهرة، ظهور نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول في برامج الساعات المعتمد بكلية الهندسة، وجميع نتائج الآثار والتربية للطفولة المبكرة والعلاج الطبيعي.

 وتشير التقارير المقدمة للدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة من عمداء الكليات المذكورة: الدكتور حسام عبد الفتاح عميد الهندسة، و الدكتور أحمد رجب عميد الآثار، والدكتورة جيهان عزام عميدة التربية للطفولة المبكرة، والدكتورة أمل يوسف عميدة كلية العلاج الطبيعي، أن متوسط نسب النجاح تتراوح في المتوسط بين 70% و90%.

وفي وقت سابق تم إعلان نتائج كلية الزراعة وذلك بعد انتهاء عملية التصحيح الفوري والرصد التي بدأت مباشرة عقب انتهاء كل امتحان. كما تعلن في الأيام القليلة القادمة نتائج باقي الكليات تباعًا.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد عثمان الخشت، وجه مع بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول، بانتظام أعمال الكنترولات بالكليات بالتوازي مع عقد الامتحانات، وإتمام التصحيح والرصد مباشرة عقب انتهاء كل امتحان، لسرعة إعلان نتائج جميع الفرق الدراسية وإتاحتها إلكترونيًا على مواقع الكليات.

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وقد اختتمت كليات جامعة القاهرة، الأسبوع الماضي، امتحانات الفصل الدراسي الأول والتي أداها نحو 270 ألف طالب وطالبة بمختلف الفرق الدراسية بجميع كليات الجامعة ومعاهدها، وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي 2022/2023، وفي إطار من الانضباط والالتزام الكامل بالتعليمات والتوجيهات والضوابط الامتحانية الصادرة عن رئيس الجامعة، وقواعد العملية الامتحانية وفقًا لنظام كل كلية وطبيعة الدراسة بها، وتوفير أقصى درجة من الانضباط وكل ما يحتاجه الطلاب داخل اللجان، بما يضمن سير الامتحانات بالشكل الأمثل.

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