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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في يوم المرأة العالمي.. العادات السبع لتقليل خطر إصابة النساء بالخرف

يوم المرأة العالمي
يوم المرأة العالمي :العادات السبع لنمط الحياة لتقليل خطر الإ

اليوم العالمي للمرأة (8 مارس) هو يوم عالمي يحتفل بالإنجازات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للمرأة.

الغرض من اليوم هو دعم إنجازات المرأة ، والتعرف على التحديات، وتركيز مزيد من الاهتمام على حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين.

في يوم المرأة العالمي.. العادات السبع لنمط الحياة لتقليل خطر الإصابة بالخرف للنساء 

وفقًا لدراسة جديدة، فإن النساء أكثر عرضة للإصابة بالخرف من الرجال في جميع أنحاء العالم بسبب مجموعة من العيوب الاجتماعية والاقتصادية.

وبحسب ما نشره موقع “بولد سكاى” الهندي الشهير، لا يوجد مرض محدد يسبب الخرف، ولكن يمكن أن تؤدي إليه عدة أمراض كمجموعة. 

يُعرَّف الخَرَف بأنه حالة تؤثر على الذاكرة والتفكير والمهارات الاجتماعية بشدة بما يكفي للتدخل في الأنشطة اليومية.

على الرغم من أن الخرف يرتبط عمومًا بفقدان الذاكرة، إلا أن أسبابًا مختلفة يمكن أن تؤدي إلى فقدان الذاكرة.

الخرف

ويعتبر أكثر أشكال الخرف شيوعًا هو مرض الزهايمر، ولكن هناك أيضًا أشكال أخرى. 

هل النساء في خطر متزايد من الخرف؟ 

هناك فرق واضح بين الرجال والنساء عندما يتعلق الأمر بمعدل موت خلايا الدماغ في الدماغ، من المرجح أن تعيش النساء لفترة أطول من الرجال، ولا ينتج مرض الزهايمر عن الشيخوخة وحدها، بل بسبب أمراض الدماغ.

ويكون تطور الخَرَف لدى النساء أسرع منه لدى الرجال، ما قد يؤدي إلى حالة أكثر خطرا، وقد تم إثبات الارتباط بين انقطاع الطمث والخرف في العديد من الأوراق البحثية. 

ووجدت إحدى الدراسات التي نُشرت في عام 2020 أن النساء اللائي لديهن فترات أقصر معرضات بشكل أكبر للإصابة بالخرف.

الشيخوخة 

العادات السبع لنمط الحياة لتقليل مخاطر الخرف لدى النساء؟ 

هناك بحث جديد يشير إلى أن النساء اللواتي يتبعن سبع عادات صحية قد يكون لديهن خطر أقل للإصابة بالخرف. 

وفقًا للدراسة، استخدم الباحثون عادات الحياة البسيطة السبعة التي أوصت بها جمعية القلب الأمريكية، وفيما يلي العوامل السبعة التي يجب أخذها في الاعتبار لتقليل خطر الإصابة بالخرف لدى النساء:

اتباع نظام غذئي صحي. 

الحفاظ على وزن صحي.

لا للتدخين. 

الحفاظ على ضغط دم صحي. 

السيطرة على الكوليسترول. 

انخفاض نسبة السكر في الدم. 

هل يمكن منع الخرف؟

على الرغم من عدم وجود طريقة مؤكدة للوقاية من جميع أنواع الخرف، لا يزال الباحثون يبحثون في كيفية تطور المرض، ومع ذلك، يمكن لنمط الحياة الصحي أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بالخرف مع تقدمك في العمر.

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