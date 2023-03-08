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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هي الحياة.. مايا دياب في جلسة تصوير بالبُرنس احتفالا باليوم العالمي للمرأة

مايا دياب
مايا دياب

احتفلت الفنانة مايا دياب، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت مايا دياب في جلسة تصوير بالبُرنس، وعلقت كاتبة: “المرأة هي الحياة، لنجعل كل أفكارنا ومعتقداتنا تنطلق من هذة الفكرة، مبروك لكل امرأة حرة وعقبال كل امرأة مقموعة أن تتسم بالحرية”.

يذكر أنه شنت الفنانة مايا دياب هجوم شرسا على المخرجة ريما الرحبانى ابنة الفنانة فيروز بعد رفعها دعوى قضائية عليها بسبب غنائها بعض الأغانى القديمة للفنانة فيروز.

وقالت مايا دياب فى تصريحات لبرنامج 40 الذى تقدمه الإعلامية جيسيكا عازار : رفع ريما الرحبانى دعوى قضائية ضدى بسبب غنائى لروائع والدتها السيدة فيروز الوطنية في الحفل الذي أقام عقب انفجار مرفأ بيروت امر غير مبرر.

ووصفت مايا دياب ريما الرحبانى بـ"العاطلة عن العمل التي تنشغل بالاساءة الى الآخرين". 

كما وجهت مايا دياب اللوم والعتاب الى الفنان زياد الرحبانى والذى شاركها عدد من الاعمال الفنية الا انه شارك ريما فى رفع الدعوى القضائية. 

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