بروتوكول علمي بين جامعة الأقصر وأكاديمية ناصر العسكرية

وقعت جامعة الأقصر، بروتوكول تعاون فى المجالات العلمية، والبحثية، مع أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا، في إطار حرص جامعة الأقصر، على دعم أواصر التعاون البناء مع أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا.

وقام كلاً من الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، واللواء أركان حرب أشرف محمد فارس، مدير أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا، بتوقيع البروتوكول، في مقر الأكاديمية بالقاهرة.



ويهدف البروتوكول، إلى: الاستعانة بخبرات الأكاديمية في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، و تبادل الخبرات العلمية، والتعليمية، وخاصة فى الموضوعات الإستراتيجية، والأمن القومى؛ وذلك من خلال تنظيم المحاضرات، والندوات والمؤتمرات، وعقد الدورات التدريبية بالأكاديمية؛ للقيادات، وأعضاء هيئة التدريس، والطلاب، بجامعة الأقصر، وكذا تبادل الزيارات، والإستعانة بذوى الخبرة من الجانبين، فى مجالات البحث العلمى، والمعرفة.

ونص البروتوكول أيضًا علي: استضافة قيادات، ومستشارى الأكاديمية؛ لعقد لقاءات مفتوحة بجامعة الأقصر، وإتاحة محتويات المكتبات العلمية للدارسين؛ فيما يتعلق بالموضوعات المختلفة التى تهم الباحثين من الجانبين.

وأعرب الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، عن شكره وتقديره لمدير، وقيادات، أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا؛ على حفاوة الاستقبال، وحسن الضيافة بمقر الأكاديمية، وعلى مد يد العون لجامعة الأقصر، وباقى الجامعات، والمؤسسات العلمية، والتعليمية المختلفة.

وأضاف رئيس جامعة الأقصر، البروتوكول يأتي في إطار التأكيد على التعاون المثمر مع أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا، لتبادل الخبرات فى مختلف المجالات من أجل رفعة، وخدمة الوطن.

IMG-20230308-WA0015

IMG-20230308-WA0014

IMG-20230308-WA0007

IMG-20230308-WA0016

IMG-20230308-WA0008