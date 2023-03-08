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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الدولار بـ30.83 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية في ختام تعاملات اليوم

أسعار العملات الأجنبية
أسعار العملات الأجنبية ختام اليوم

ينشر موقع "صدي البلد"أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى خلال  ختام تعاملات اليوم الأربعاء 8 مارس 2023 وفقا لآخر تحديثات البنك المركزي وبنكي مصر والأهلي.

 

أسعار صرف العملات الأجنبية فى البنك الأهلي


استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي خلال ختام تعاملات اليوم الأربعاء  مسجلا 30.73جنيه للشراء و 30.83جنيه للبيع.

 

بلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الأربعاء  نحو  32.34جنيه للشراء و32.53جنيه للبيع .

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الأربعاء نحو 36.29 جنيه للشراء و 36.52 جنيه للبيع.

وهبط سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الأربعاء نحو  32.55 جنيه للشراء و32.75 جنيه للبيع .

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أسعار العملات الأجنبية فى بنك مصر

وسجل سعر الدولار الأمريكي نحو 30.73جنيه للشراء و 30.83جنيه للبيع وفقا لاخر تحديث فى بنك مصر.

بلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الأربعاء نحو  32.34جنيه للشراء و32.53 جنيه للبيع .

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الأربعاء نحو 36.29 جنيه للشراء و36.52 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الأربعاء نحو 32.55 جنيه للشراء و32.75 جنيه للبيع .


أسعار العملات فى البنك المركزي

وسجل سعر الدولار الأمريكي وفقا لآخر تحديث فى البنك المركزي مسجلا 30.82 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للبيع  .

سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم الأربعاء عند 32.47 جنيه للشراء و32.60 جنيه للبيع .

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم الأربعاء نحو 36.49 جنيه للشراء و 36.63 جنيه للبيع  .

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم الأربعاء نحو 32.68 جنيه للشراء و32.81 جنيه للبيع.

 

وأعلن البنك المركزي المصري ارتفاع الاحتياطي النقدي بنهاية فبراير الماضي بمعدل 128 مليون دولار على أساس شهري.

وقال تقرير البنك المركزي، إن الاحتياطي في نهاية تعاملات فبراير الماضي قد زاد إلى 34.352 مليار دولار بعد أن كان 34.224 مليار في مطلع العام الجاري.

العملات العملات الاجنبية الدولار سعر اليورو الأربعاء

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