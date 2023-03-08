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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

التخلص منه.. مسئول بالمخابرات الأمريكية يكشف مفتاح تخلي دول العالم عن الدولار

تخلي دول العالم عن
تخلي دول العالم عن الدولار

وصف المستشار السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية “CIA”، جيمس ريكاردز، العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بأنها مفتاح التخلي عن الدولار الأمريكي في حول العالم.

التخلص من الدولار تدريجيا

وقال ريكاردز، لصحيفة “The Daily Reckoning “، إن “العقوبات الغربية ضد روسيا تدفع بقية العالم إلى التخلص التدريجي من استخدام الدولار، وبالتالي إضعاف موقف الولايات المتحدة”.

كما أشار المستشار السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، إلى أحد الأسباب الرئيسية لفشل العقوبات الأمريكية في الجمع بين الدول الأخرى الراغبة في مواصلة التجارة مع روسيا على الرغم من ضغوط واشنطن.

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وفي وقت سابق، أعرب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، والمستشار الألماني، أولاف شولتس، في اجتماع في واشنطن عن استعدادهما لمواصلة سياسة العقوبات المناهضة لروسيا فيما يتعلق بالصراع في أوكرانيا.

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