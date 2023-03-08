توقف عنها فورا .. عادات يومية تضر الكلى

تعد الكلى من أكثر أعضاء الجسم حيوية. تعتمد عليها عدة وظائف للجسم. وتساعد الكلى في إزالة السوائل الزائدة والفضلات والسموم من الجسم.

كما أنها تقضي على الأحماض لمساعدة الجسم على امتصاص الماء والأملاح والمعادن في الجسم بتوازن صحي.

يمكن أن تؤدي الكلى غير الصحية إلى خلل في أنسجة الجسم والخلايا والخلايا العصبية وما إلى ذلك مما يؤدي إلى مزيد من مشاكل الجسم الحادة.

فيما يلي عادات نمطية شائعة تضر بالكلى.

تستهلك الكثير من الملح، الكثير من الصوديوم في نظامك الغذائي ، سواء كان على شكل ملح في الطبخ أو من خلال مصادر خفية أخرى، يمكن أن يكون سببًا للقلق ، خاصة إذا كنت عرضة لارتفاع ضغط الدم.

هناك العديد من الوجبات الخفيفة والمعلبة والمعبأة والوجبات السريعة التي تحتوي على الصوديوم بكميات مركزة.

حاول أن تختار مصادر الطعام الطازجة مثل الفواكه والخضروات الطازجة أو المكسرات أو غيرها من الوجبات الخفيفة منزلية الصنع للتحكم في كمية الصوديوم التي تتناولها.

اختيار الأطعمة

الاستهلاك العالي للأطعمة المصنعة أمر خطير فإن الأطعمة المصنعة محملة بالصوديوم والفوسفور.

يجب على مرضى الكلى الامتناع عن تناول الأطعمة المعلبة.

استهلاك نسبة عالية من الفوسفور ، والأطعمة المصنعة يمكن أن تضر الكلى والعظام.



يرتبط الجلوس لفترة طويلة بتطور أمراض الكلى.

يحسن النشاط البدني المنتظم ضغط الدم والتمثيل الغذائي ، وهو أمر جيد لصحة الكلى.

إذا كنت تعاني من زيادة الوزن ، فإن إنقاص الوزن مفيد جدًا لأنه يخفف الحمل على الكلى ويمنع الإرهاق المبكر. مارس التمارين الهوائية بانتظام مع المشي لمدة 40 دقيقة 4 مرات في الأسبوع على الأقل.

استهلاك الأدوية بدون نصيحة مناسبة

في حالة تناول الكثير من الحبوب لعلاج الصداع ، أو آلام الظهر بشكل متكرر ، من فضلك توقف. يُنصح دائمًا باستشارة الطبيب للحصول على الدواء المناسب لأن الإفراط في استخدام المسكنات قد يؤدي إلى الإصابة بسرطان الكلى.