عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

توقف عنها فورا .. عادات يومية تضر الكلى

الكلى
الكلى

تعد الكلى من أكثر أعضاء الجسم حيوية. تعتمد عليها عدة وظائف للجسم. وتساعد الكلى في إزالة السوائل الزائدة والفضلات والسموم من الجسم. 

كما أنها تقضي على الأحماض لمساعدة الجسم على امتصاص الماء والأملاح والمعادن في الجسم بتوازن صحي. 

يمكن أن تؤدي الكلى غير الصحية إلى خلل في أنسجة الجسم والخلايا والخلايا العصبية وما إلى ذلك مما يؤدي إلى مزيد من مشاكل الجسم الحادة.

فيما يلي عادات نمطية شائعة تضر بالكلى. 

تستهلك الكثير من الملح، الكثير من الصوديوم في نظامك الغذائي ، سواء كان على شكل ملح في الطبخ أو من خلال مصادر خفية أخرى، يمكن أن يكون سببًا للقلق ، خاصة إذا كنت عرضة لارتفاع ضغط الدم. 

هناك العديد من الوجبات الخفيفة والمعلبة والمعبأة والوجبات السريعة التي تحتوي على الصوديوم بكميات مركزة. 

حاول أن تختار مصادر الطعام الطازجة مثل الفواكه والخضروات الطازجة أو المكسرات أو غيرها من الوجبات الخفيفة منزلية الصنع للتحكم في كمية الصوديوم التي تتناولها.  

 

اختيار الأطعمة

الاستهلاك العالي للأطعمة المصنعة أمر خطير فإن الأطعمة المصنعة محملة بالصوديوم والفوسفور.

 يجب على مرضى الكلى الامتناع عن تناول الأطعمة المعلبة. 

استهلاك نسبة عالية من الفوسفور ، والأطعمة المصنعة يمكن أن تضر الكلى والعظام. 


يرتبط الجلوس لفترة طويلة بتطور أمراض الكلى.

يحسن النشاط البدني المنتظم ضغط الدم والتمثيل الغذائي ، وهو أمر جيد لصحة الكلى. 

إذا كنت تعاني من زيادة الوزن ، فإن إنقاص الوزن مفيد جدًا لأنه يخفف الحمل على الكلى ويمنع الإرهاق المبكر. مارس التمارين الهوائية بانتظام مع المشي لمدة 40 دقيقة 4 مرات في الأسبوع على الأقل.  

استهلاك الأدوية بدون نصيحة مناسبة
في حالة تناول الكثير من الحبوب لعلاج الصداع ، أو آلام الظهر بشكل متكرر ، من فضلك توقف. يُنصح دائمًا باستشارة الطبيب للحصول على الدواء المناسب لأن الإفراط في استخدام المسكنات قد يؤدي إلى الإصابة بسرطان الكلى.

ارتفاع ضغط الدم ضغط الدم مرضى الكلى استخدام المسكنات الكلى أمراض الكلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجم الزمالك: لجنة الانضباط قررت إيقاف كهربا 8 مباريات

20 جنيها في الصندوق و2 جنيه للكانز.. انخفاض حاد بأسعار البيبسي

مفاجأة.. اتحاد الكرة يعلن القرار النهائي في عقوبة إيقاف كهربا 8 مباريات

صدمة أهلاوية في صالح صنداونز.. 3 مخاوف تثير رعب الأحمر قبل المواجهة الحاسمة

ننشر أسعار منتجات يبسي بعد خفض الأسعار

طالع ولا نازل ؟ مفاجأة في أسعار الأرز بـ شهر رمضان 2023

يوم عاصف.. أول رد فعل من أيمن أشرف عقب استبعاده من قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز

التأجيل هو الحل.. مواجهة الأهلي والقطن الكاميروني تثير أزمة في الدوري

ترشيحاتنا

بسبب الأمطار.. حالة من الاستنفار بالعاصمة العراقية بغداد.. ماذا يحدث؟

كارنيه عضوية الأهلي | نجل صلاح قابيل يهدي مقتنيات والده لمتحف الفن المصري

قائمة المنقولات الزوجية اتق الله فى كريمتنا ..أول تعليق لعريس الإسكندرية عليها

تخفيضات 30% قبل رمضان 2023| الأرز بـ 15 جنيها.. وهذا سعر اللحوم في منافذ الزراعة

للمهام اليومية.. سيتروين مستعملة بـ 90 ألف جنيه | تفاصيل

مدبولي: التعويم أفاد الصناعة وزاد من تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عُقب سيجارة أحرقها.. تعرف على موعد افتتاح كاتدرائية نوتردام للزوار|تفاصيل

بفستان لافت.. أحلام تستعرض أناقتها في ‫سعودي آيدول| شاهد

بفستان لافت.. بشرى تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

لا نملك لها سوى الدعاء.. تفاصيل أزمة صحية كبيرة لـ شيرين الطحان

فيديو

القديمة تحلى.. رجل يترك عروسه يوم زفافه ويحتضن زوجته الأولى |فيديو جراف

حكاية أغرب قائمة زواج في مصر.. ماذا كتب أبو العروسة؟

حقيقة تسونامي وانحسار مياه شواطئ البحر المتوسط | ماذا يحدث ؟

رفضت الرجوع للبيت فقتل العيلة كلها .. تفاصيل مذبحة الإسكندرية |تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين بدوي

جبر الخواطر على الله

إسلام كمال

المرأة الند !

هند عصام

إيزادورا.. شهيدة الحب

عبد المعطى أحمد

اليوم العالمى للمرأة

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

نهى زكريا

كأس العالم للقمامة !

الحماية الجنائية من التهديد

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

اﻟﻤﺰﻳﺪ