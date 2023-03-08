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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الفيدرالي الأمريكي: لم نتخذ أي قرار بشأن مقدار الزيادة بأسعار الفائدة

جيروم باول
جيروم باول

قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، أو البنك المركزي الأمريكي، اليوم الأربعاء إن المسؤولين لم يتخذوا قرارا بعد بشأن مقدار الزيادة في أسعار الفائدة الذي سيتخذونه في اجتماعهم القادم، حسبما أفادت رويترز.

وأضاف باول أمام لجنة بمجلس النواب: “لم نتخذ أي قرار بشأن اجتماع مارس، ولن نفعل ذلك حتى نرى البيانات الإضافية التي ستصدر من الآن وحتى اجتماع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية في الفترة من 21 إلى 22 مارس".

وتابع باول قائلا “لسنا على مسار محدد مسبقا” وستساعد البيانات القادمة في تحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى زيادة 25 نقطة أساس أو 50 نقطة أساس في الاجتماع القادم للمسؤولين".

تراجع الدولار الأمريكي قبل شهادة جيروم باول

ويتوقع البعض بعد تصريحات باول أن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة وإبقائها مرتفعة لفترة أطول في ضوء البيانات الاقتصادية القوية واستمرار ارتفاع معدلات التضخم.

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