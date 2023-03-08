نائب الشيوخ: مبادرة 11% توسع القاعدة التصديرية لـ 100 مليون دولار

أشاد هاني العسال عضو مجلس الشيوخ، بجهود الحكومة فى إطلاق مبادرة 11%؜ فوائد لدعم قطاعات الصناعة والزراعة لتحفيز الأنشطة الإنتاجية والتصديرية وتنمية مساهماتهم في النمو الاقتصادي.

توسيع القاعدة التصديرية وصولا لـ 100 مليار دولار

وقال “العسال” لـ صدى البلد"، إن المبادرة تستهدف تلبية احتياجات الطلب المحلي وتوسيع القاعدة التصديرية وصولا لـ 100 مليار دولار صادرات لتعزيز بنية الاقتصاد القومي واستدامة معدلات النمو واستمرار دوران عجلة الإنتاج وتوفير فرص العمل.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن المبادرة تعتبر بمثابة استجابة سريعه لمجتمع الأعمال ومساندة القطاعات لتعزيز التنمية الصناعية والتي تقوم على توفير ما قيمته نحو 150 مليار جنيه، لمدة 5 سنوات بفائدة 11%؜.

وأوضح النائب، أن مبادرة 11%؜ فوائد لدعم قطاعات الصناعة والزراعة تمكن الكيانات الصناعية من مواصلة عملياتها الإنتاجية دون تعرضها لمخاطر تهدد بوقف النشاط، منوها إلى أن زيادة المستفيدين من المبادرة بوضع حد أقصى بـ 75 مليون جنيه لتمويل الشركة الواحدة، وسريانها على أنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية، لتتماشى مع أولويات الدولة في المرحلة الحالية من حيث تأمين المخزون الاستراتيجي من الغذاء والتحول نحول المنظومة الخضراء ودفع الصناعات الاستراتيجية.

تجدر الإشارة إلي أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة قال إنه تم إطلاق مبادرة 11 % فوائد لدعم قطاعات الصناعة والزراعة مؤكدًا ان الموازنة الجديدة تنحاز الي الخدمات الاجتماعية