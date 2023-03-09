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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بهدف التحريض ضد الدولة.. مصطفى بكري يكشف أخبارا كاذبة من الإعلام المعادي

صدى البلد

هاجم الإعلامي مصطفى بكري، الأخبار الكاذبة التي تنشر من قبل الإعلام المعادي بهدف نشر الإدعاءات والمعلومات المغلوطة ضد نظام الدولة. 

وكتب عبر تويتر: "محاولات الكذب والإدعاء ونشر معلومات مغلوطة حول منع الدواء عن المسجونين في مركز بدر للإصلاح والتأهيل كما ورد علي لسان أحمد طه مذيع قناة الجزيرة إدعاءات لا تستند إلي مصادر حقيقية، وإنما هي حلقه في إطار مخطط تعمد الإساءة للدولة المصرية في إطار المخطط المعادي، وهو نفس ماينطبق علي أوضاع أهلنا في سيناء ونشر معلومات مغلوطة حول قضية التعويضات ، إنه سيناريو مكتمل الأركان هدفه التحريض ضد الدولة لأسباب معروفة".

وتابع: “أما حديث أحمد طه عن محاولة إنتحار بعض النزلاء في مركز بدر فهو كذب بواح ، ولم تثبت أية محاوله من هذا القبيل ، والإدعاء بوصول رساله إليه من داخل السجن هو أسلوب تعودنا عليه من هذا الإعلام المعادي الذي تميز بالكذب لخدمة أهداف سياسية”.

مصطفى بكري الإعلام المعادي الأخبار الكاذبة الإعلامي مصطفى بكري

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