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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد فكري: زعلانين على مستوى الإسماعيلي واللاعبية ما عندهاش روح.. فيديو

صدى البلد

قال الكابتن أحمد فكري لاعب الإسماعيلي السابق إن الفريق لعب مباراة جيدة اليوم، لكن التوفيق غاب عنه، وتواجد الدراويش بالمركز 16 لا يليق به، والفريق يحتاج مكسب أو 2 فقط.


ولفت «فكري» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت عبر برنامج «الماتش»، إلى أن خسارة 8 مباراة في هذا المرسم لا يليق بالإسماعيلي وجماهيره، معلقا: «كلنا زعلانين على مستوى الفريق من بداية الموسم، وغاب التسجيل اليوم بسبب غياب الروح لدى اللاعبين، واليوم من أحسن المباريات خاصة بعد ضياع عدد من الفرص المهدرة المحققة، وكان من الممكن تسجيل هدفين في الثلث ساعة الأخيرة». 


ولفت لاعب الإسماعيلي السابق إلى أن الفريق يحتاج المباراة المقبلة المكسب ولا بديل على الفوز، والتمرين على الألعاب التكتيكية، ونحن قريبين من المركزين الأخير والـ14.


 

الاسماعيلي الاعلامي هاني حتحوت إعلامي هاني حتحوت لاعب الإسماعيلي برنامج الماتش

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