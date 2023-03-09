أحمد فكري: زعلانين على مستوى الإسماعيلي واللاعبية ما عندهاش روح.. فيديو

قال الكابتن أحمد فكري لاعب الإسماعيلي السابق إن الفريق لعب مباراة جيدة اليوم، لكن التوفيق غاب عنه، وتواجد الدراويش بالمركز 16 لا يليق به، والفريق يحتاج مكسب أو 2 فقط.



ولفت «فكري» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت عبر برنامج «الماتش»، إلى أن خسارة 8 مباراة في هذا المرسم لا يليق بالإسماعيلي وجماهيره، معلقا: «كلنا زعلانين على مستوى الفريق من بداية الموسم، وغاب التسجيل اليوم بسبب غياب الروح لدى اللاعبين، واليوم من أحسن المباريات خاصة بعد ضياع عدد من الفرص المهدرة المحققة، وكان من الممكن تسجيل هدفين في الثلث ساعة الأخيرة».



ولفت لاعب الإسماعيلي السابق إلى أن الفريق يحتاج المباراة المقبلة المكسب ولا بديل على الفوز، والتمرين على الألعاب التكتيكية، ونحن قريبين من المركزين الأخير والـ14.



