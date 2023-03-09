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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إلهام شاهين تشكر القائمين على تنظيم حفل تكريم هاني شنودة

صدى البلد

أشادت الفنانة إلهام شاهين، بحفل تكريم الفنان هاني شنودة، وقدمت الشكر للقائمين عليه عبر حسابها على انستجرام. 

وكتبت: “ألف مبروووك تكريم الفنان الكبير هانى شنوده حفل رائع  ملئ بالمشاعر الجميلة استمتعنا بغناء محمد منير و عمرو دياب و أنغام و أحمد عدويه و مصطفى حجاج و مى فاروق و منى عزيز.. الفن المصرى هو الفن العربى لكل الوطن العربى.. هانى شنوده قدم العديد من المطربين فى بداياتهم. وعمل موسيقى تصويرية ل 150 فيلم لكبار النجوم .. شكرا للمخرج الكبير خيري بشاره لإخراج الحفل بهذا الشكل الرائع  ..شكرا الهيئه العامة للترفية و معالى المستشار تركى آل شيخ على هذا الإحتفاء بالفن .. شكرا للقياده المستنيرة ولى عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان اللذى جعل من السعوديه منارة للفن”.

واقيم حفل تكريم الموسيقار هاني شنودة على مسرح أبو بكر سالم بالسعودية وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والمطربين المصريين والعرب.
 

تعليق هاني شنودة على حفل تكريمه 

وعلق الموسيقار هاني شنوده على حفل تكريمه في الرياض بالمملكة العربية السعودية. وكتب عبر حسابه على تويتر: “تشرفت بلقاء المستشار تركي آل الشيخ وسعدت بمبادرته الكريمة، ولم يفاجئني وعيه الفني وحرصه علي نشر الثقافة، ولكني فوجئت باهتمامه بشخصي المتواضع، شكرا تركي آل الشيخ”.

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