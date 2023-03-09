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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تخبط الاحتياطي الفيدرالي .. تحذير عاجل من محمد العريان بشأن اقتصاد أمريكا

محمد العريان
محمد العريان

حذر الاقتصادي المصري محمد العريان من أن تخبط الاحتياطي الفيدرالي فيما يتعلق بقرارات السياسة النقدية قد يدفع الاقتصاد الأمريكي إلى الركود.

وقال العريان في تصريحات لشبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية: "سيكون لدينا ركودًا مع صنع الفيدرالي..لا يوجد سببًا يدفع الاقتصاد الأمريكي إلى الركود بخلاف خطأ السياسة في الفيدرالي".

وأضاف العريان: "معظم القلق الاقتصادي هو مسؤولية المسؤولين في الفيدرالي"، إذ يرى أنه كان ينبغي عليهم رفع الفائدة بوتيرة أكبر من 25 نقطة أساس التي تم إقرارها في فبراير.

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رفع الفائدة

كرر باول رسالته التي أعلنها يوم الثلاثاء بأن الاحتياطي الفيدرالي يرجح رفع أسعار الفائدة أعلى مما كان متوقعا في السابق وأنه قد يتحرك بوتيرة أسرع إذا استمرت الأرقام تشير إلى قوة النشاط الاقتصادي. لكنه حاد قليلا يوم الأربعاء عن تصريحاته المعدة سلفا ليعيد صياغة بيانه بإضافة أن البنك "لم يتخذ أي قرار".

وقال: "إنني أشدد على أن قرارا لم يتخذ بعد بشأن ذلك – ولكن، إذا أشارت البيانات الإجمالية إلى ما يبرر تسريع الإجراءات التقشفية، فسنكون مستعدين لزيادة وتيرة رفع أسعار الفائدة".

في إشارة إلى أحدث قراءة لفرص العمل في الولايات المتحدة التي صدرت مع بدء شهادته يوم الأربعاء بالإضافة إلى تقرير التوظيف لشهر فبراير الذي سيصدر يوم الجمعة وبيانات أسعار المستهلكين في 14 مارس، قال باول: "لدينا بعض البيانات المهمة التي ستصدر قريبا".

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ويعقد مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي اجتماعهم في 21 و22 مارس، حيث سيقومون بتحديث التوقعات الاقتصادية الفصلية. وقد توقعوا في ديسمبر الماضي بلوغ أسعار الفائدة ذروتها عند مستوى 5.1% هذا العام، وفق متوسط توقعاتهم.

رفع المستثمرون رهاناتهم على أن البنك المركزي قد يرفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس عندما يجتمع في وقت لاحق من هذا الشهر بدلا من مواصلة وتيرة زيادتها ربع نقطة مئوية التي أقرها في الاجتماع السابق. وتوقعوا أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ، وأن يبلغ سعر الفائدة المعياري لدى البنك ذروته عند حوالي 5.6% هذا العام، ارتفاعا من 5.5% في توقعات يوم الإثنين الماضي.

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