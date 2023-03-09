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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

كيف تحفظ بياناتك ووثائقك بطريقة سرية على آيفون؟

كيف تحفظ بياناتك
كيف تحفظ بياناتك ووثائقك بطريقة سرية على آيفون ؟

يمكن لمستخدمي هواتف آيفون قفل تطبيق Notes من خلال حماية كلمة المرور للحفاظ على خصوصيتها، من أجل الحفاظ على البيانات المهمة و الوثائق التي يحتاجون لحمايتها ووضعها في مكان بعيد عن باقي التطبيقات الأخرى لضمان عدم الاطلاع عليها. 

 

وبحسب موقع Business Insider فإنه يمكن لمستخدمي هواتف آيفون القيام قفل تطبيق Notes والحفاظ على البيانات الخاصة بهم من خلال عدد من الخطوات البسيطة.   

 

ولقفل تطبيق Notes ، تحتاج إلى إضافة قفل إلى الملف باستخدام زر مشاركة في تطبيق Notes، وبمجرد قفل Notes ، يمكنك اختيار إخفاءها خلف كلمة مرور أو Touch ID أو Face ID أو إظهارها وإبقائها متاحة بسهولة.


ويتم قفل جميع الملاحظات وإلغاء قفلها ، واستخدام نفس كلمة المرور الرئيسية ، والتي يمكن أن تكون مختلفة عن كلمة مرور آيفون الخاصة بك.

 

كيفية قفل وإخفاء ملاحظاتك على هواتف آيفون 


قبل أن تتمكن من قفل ملاحظاتك ، تحتاج إلى تمكين القفل في تطبيق Notes أولاً، من خلال إنشاء كلمة مرور رئيسية.

1. ابدأ تشغيل تطبيق الملاحظات.

2. اضغط على إحدى الملاحظات لفتحها.

3. اضغط على زر مشاركة في أعلى يمين الشاشة.

4. في النافذة المنبثقة ، انقر على "قفل الملاحظة" الذي يحتوي على رمز قفل ويجب أن يظهر في الصف الثاني من الرموز.

5. أدخل كلمة مرور ويمكنك أيضًا كتابة تلميح كلمة المرور كتذكير، وإذا كنت ترغب في إلغاء قفل الملاحظات باستخدام Touch ID أو Face ID ، فاترك الزر قيد التشغيل أو اسحبه إلى اليسار.

6. انقر على "تم".

7. قم بإضافة القفل إلى هذه الملاحظة ، على الرغم من أنه لم يتم إخفاؤه بعد، ولإخفاء هذه الملاحظة ، انقر فوق رمز القفل الجديد أعلى الشاشة.

8. وسيتم إخفاء المحتويات ، وسترى رسالة مفادها "هذه الملاحظة مقفلة".

 

 

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