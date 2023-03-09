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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لتهدئة المخاوف المتعلقة بأمن بيانات المستخدمين.. تيك توك تطلق مشروع Clover

تيك توك
تيك توك

أطلقت منصة تيك توك TikTok، مجموعة من التدابير الأمنية الجديدة، من أجل تهدئة المخاوف من إمكانية مشاركة الخدمة لـ بيانات مستخدميها مع الصين.

 

وبحسب ما ذكرته شبكة "bbc"، سيشهد مشروع "Clover"، قيام شركة أمنية مستقلة بـ "مراقبة تدفقات البيانات"، وسيجعل تطبيق "تيك توك" من الصعب التعرف على المستخدمين من الأفراد في البيانات.

 

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خطط جديدة من تيك توك لتهدئة المخاوف المتعلقة بأمن بيانات المستخدمين

وستضيف "البوابات الأمنية" طبقة إضافية من التحكم في وصول الموظفين إلى بيانات المستخدمين الأوروبيين وعمليات نقل البيانات خارج أوروبا، وفقا لـ "تيك توك".

وكانت المفوضية الأوروبية قد حظرت على موظفيها استخدام تطبيق الفيديوهات القصيرة المملوك لشركة بايت دانس ByteDance الصينية من أجهزة الموظفين.

وكجزء من جهودها الحالية لتخزين بيانات المستخدمين الأوروبيين محليا، كشفت منصة "تيك توك" عن خطط لإنشاء مركزين جديدين للبيانات، بتكلفة إجمالية قدرها 1.2 مليار يورو كل عام، واحد منهم يوجد في مدينة "دبلن"، بالإضافة إلى مركز آخر تم الإعلان عنه سابقا في منطقة "هامار" في النرويج.

وسيتم تشغيل كلا المركزين بطاقة متجددة وإدارتهما من قبل أطراف ثالثة، وفي الوقت نفسه تعمل الشركة على مشروع "Clover" منذ العام الماضي.

وكما توجد خطة مماثلة تحمل اسم "مشروع تكساس" قيد التنفيذ حاليا في الولايات المتحدة، ويأتي ذلك بعد أن فرضت الحكومة الأمريكية قيودا على استخدامه على الأجهزة الرسمية.

ويهدف Project Clover إلى إقناع المشرعين الأوروبيين أن تيك توك TikTok آمن.

تيك توك Clover مشروع TikTok معلومات المستخدمين

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