عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كل يوم مظاهرة.. ثورة الشباب في فرنسا ضد أزمة نظام التقاعد

صدى البلد

يتظاهر آلاف من الشباب في فرنسا اليوم الخميس ضد إصلاح نظام التقاعد. إذ بعد يومين من مظاهرة غير مسبوقة في جميع أنحاء البلاد، دعت المنظمات الطلابية الشباب إلى النزول إلى الشوارع يوم الخميس "للتنديد وإبراز أثر الإصلاح التقاعدي على الشباب".

وتظاهر 1,28 مليون شخص الثلاثاء الماضي في اليوم السادس من التعبئة بحسب وزارة الداخلية و 3,5 مليون وفقًا للاتحاد العمالي العام (CGT) أي أكثر من العدد القياسي المسجل في 31 يناير.

التجمع في باريس

ستنظم مظاهرة بمبادرة من هذه المنظمات الشبابية بعد ظهر يوم الخميس في باريس بين محطة سان لازار وميدان الجمهورية.

وقال أدريان لينارد، أمين صندوق الأمم المتحدة، "الهدف هو عقد تجمع ونقاش حول قضايا الشباب، والمعاشات التقاعدية، وكذلك على نطاق أوسع قضايا عدم استقرار الشباب والعمال الشباب".

وجددت النقابات موعدها للتظاهر بداية الأسبوع المقبل، السبت 11 مارس فيما تتواصل النقاشات بمجلس الشيوخ لمشروع الإصلاح والتي تختتم غدًا الجمعة. 

بالإضافة إلى "إضرابات نسوية نظمت أمس الأربعاء "8 مارس في اليوم العالمي لحقوق المرأة وتعبئة لصفوف الشباب اليوم الخميس وإضراب وطني من أجل المناخ غدًا الجمعة وهي مشكلة تربطها بعض النقابات بمسألة نظام التقاعد.

فرنسا الشباب التقاعد إصلاح نظام التقاعد باريس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الفراخ الآن في مصر|مفاجأة غير متوقعة بالدواجن والبيض يبدأ بـ85 جنيهًا

مفاجأة.. اتحاد الكرة يعلن القرار النهائي في عقوبة إيقاف كهربا 8 مباريات

130 جنيهًا.. الذهب ينهار عالميًا وهذا سعر عيار 21 الآن في مصر

المطر راجع تاني .. الأرصاد تحذر المواطنين من هذا الموعد

دموعه في عينيه | أحمد موسى يتأثر على الهواء لهذا السبب

احذروا.. إضافة الملح للماء عند سلق المكرونة خطير جدا

مفاجأة سعيدة للأهلاوية في حالة التعادل مع صن داونز

طالع ولا نازل ؟ مفاجأة في أسعار الأرز بـ شهر رمضان 2023

ترشيحاتنا

القاهرة تسجل 24.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 9 مارس 2023

بيان عاجل من هيئة الأركان الأوكرانية بشأن الهجمات الروسية

حكم قراءة القرآن بسرعة في الصلاة وهل ينقص من الثواب.. الإفتاء توضح

أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 9-3-2023

كل يوم مظاهرة.. ثورة الشباب في فرنسا ضد أزمة نظام التقاعد

تراجع بسيط في سعر الذهب عالميا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على خطى إلهام شاهين.. هالة صدقى تثير الجدل بتوب شفاف عرضها للانتقاد

بخصر نحيف.. أصالة تثير ضجة على السوشيال ميديا: "ده فوتوشوب"

لتحضيرات رمضان.. طريقة كريب مالح بحشوة الدجاج

قبل رمضان.. طريقة تحضير أصابـع البطاطس بالجبن

فيديو

175 ألف جنيه.. تفاصيل سداد رسوم حج القرعة

مواجهة قوية .. ماذا حدث بين العالم الهولندي ومهندس ناسا حول الزلازل؟

مفاجأة مدوية.. ثنائي الزمالك الشباب على أعتاب الأهلي| فيديوجراف

القديمة تحلى.. رجل يترك عروسه يوم زفافه ويحتضن زوجته الأولى |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين بدوي

جبر الخواطر على الله

إسلام كمال

المرأة الند !

هند عصام

إيزادورا.. شهيدة الحب

عبد المعطى أحمد

اليوم العالمى للمرأة

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

نهى زكريا

كأس العالم للقمامة !

الحماية الجنائية من التهديد

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

اﻟﻤﺰﻳﺪ