كل يوم مظاهرة.. ثورة الشباب في فرنسا ضد أزمة نظام التقاعد

يتظاهر آلاف من الشباب في فرنسا اليوم الخميس ضد إصلاح نظام التقاعد. إذ بعد يومين من مظاهرة غير مسبوقة في جميع أنحاء البلاد، دعت المنظمات الطلابية الشباب إلى النزول إلى الشوارع يوم الخميس "للتنديد وإبراز أثر الإصلاح التقاعدي على الشباب".

وتظاهر 1,28 مليون شخص الثلاثاء الماضي في اليوم السادس من التعبئة بحسب وزارة الداخلية و 3,5 مليون وفقًا للاتحاد العمالي العام (CGT) أي أكثر من العدد القياسي المسجل في 31 يناير.

التجمع في باريس

ستنظم مظاهرة بمبادرة من هذه المنظمات الشبابية بعد ظهر يوم الخميس في باريس بين محطة سان لازار وميدان الجمهورية.

وقال أدريان لينارد، أمين صندوق الأمم المتحدة، "الهدف هو عقد تجمع ونقاش حول قضايا الشباب، والمعاشات التقاعدية، وكذلك على نطاق أوسع قضايا عدم استقرار الشباب والعمال الشباب".

وجددت النقابات موعدها للتظاهر بداية الأسبوع المقبل، السبت 11 مارس فيما تتواصل النقاشات بمجلس الشيوخ لمشروع الإصلاح والتي تختتم غدًا الجمعة.

بالإضافة إلى "إضرابات نسوية نظمت أمس الأربعاء "8 مارس في اليوم العالمي لحقوق المرأة وتعبئة لصفوف الشباب اليوم الخميس وإضراب وطني من أجل المناخ غدًا الجمعة وهي مشكلة تربطها بعض النقابات بمسألة نظام التقاعد.