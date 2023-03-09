بعد شهر.. كلبة وجراؤها الثلاثة أحياء تحت أنقاض زلزال تركيا| فيديو

بعد مرور أكثر من شهر على حدوث زلزال تركيا، وثق مقطع فيديو مذهل بقاء كلبة وجرائها الثلاثة حديثي الولادة على قيد الحياة تحت الأنقاض.

وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، انتشل فريق الإنقاذ 4 كلاب من تحت أنقاض الزلزال الذي ضرب مبنى في مقاطعة هاتاي، جنوب تركيا.

وقال قادر كيفلي، صاحب الكلبة، دوبيرمان سيلا البالغة من العمر عامين ونصف، إنه طلب من فرق الإنقاذ المحلية المساعدة في إخراج كلبه من تحت الأنقاض، لكن لم يتمكن أحد من دخول الحطام.

وأوضح أن فريق إنقاذ الحيوانات الإقليمي مياكو قدم لمساعدته، وبعد ساعات من العمل تمكنوا من الوصول إلى الطابق السفلي حيث كانت “الكلبة سيلا محاصرة” لكن ليست وحدها بل أنجبت أيضا 3 كلاب.

ويظهر في مقطع الفيديو، سؤال أحد منقذي الكلب وجرائها الثلاثة، مستعجبا: “ماذا شربت هنا؟ ماذا أكلت؟”.

وتم نقل سيلا وصغارها إلى مدينة قريبة من أضنة لتلقي العلاج.

زلزال تركيا

وضرب ما يقرب من 10000 هزة ارتدادية المنطقة المتضررة من الزلزال المدمر في تركيا منذ 6 فبراير.

واقترب عدد قتلى زلزال الشهر الماضي في تركيا وسوريا من 52 ألف شخص.

ويقول الخبراء والمسئولون إن هذا الزلزال المميت وما أعقبه سيكون له تأثير نفسي عميق على السكان المحليين.

ولفتت الصحيفة البريطانية، إلى إلقاء الشرطة التركية القبض على 184 شخصا يشتبه في مسئوليتهم عن انهيار مبان في زلزال 6 فبراير الكارثي الذي أودى بحياة 48 ألف شخص.

بعد شهر.. كلبة وجراؤها الثلاثة أحياء تحت أنقاض زلزال تركيا

بعد شهر.. كلبة وجراؤها الثلاثة أحياء تحت أنقاض زلزال تركيا

بعد شهر.. كلبة وجراؤها الثلاثة أحياء تحت أنقاض زلزال تركيا

بعد شهر.. كلبة وجراؤها الثلاثة أحياء تحت أنقاض زلزال تركيا

بعد شهر.. كلبة وجراؤها الثلاثة أحياء تحت أنقاض زلزال تركيا