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منوعات

معجزة جديدة.. إنقاذ أب وابنه من تحت أنقاض زلزال تركيا بعد 11يوما

إنقاذ أب وابنه قضيا
إنقاذ أب وابنه قضيا 11 يوما تحت الأنقاض

توالت إنجازات فرق الإنقاذ في تركيا وسوريا، وتمكنت فرق الإنقاذ التركية من انتشال شخصين على قيد الحياة من تحت الأنقاض بعد 11 يومًا من وقوع الزلزال المدمر في عملية وصفها أحد أفراد الأسرة بأنها "معجزة حقيقية".

Riza Ozel / dia images via Getty Images)

إنقاذ أب وابنه من تحت الأنقاض

ووفقا لشبكة “فوكس نيوز” تم العثور على عثمان حليبية ، 14 عامًا ، ومصطفى أفجي ، 34 عامًا ، خلال عملية البحث ليلا في أنطاكيا التركية بعد حوالي 260 ساعة من الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر ضرب تركيا وسوريا في 6 فبراير.

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وأوضحت “رويترز” أنه بينما كان يتم نقل مصطفى بعيدًا عن مكان الحادث على نقالة ، ظهر في مكالمة فيديو مع والدي طفله مولودة حديثًا.

إرهان سيفينيلر وكالة الأناضول 

وقال والده بعدما شاهده في هذا اللقاء: "لقد فقدت الأمل تمامًا.. هذه معجزة حقيقية"، وأضاف: "لقد أعادوا لي ابني.. رأيت الحطام وظننت أنه لا يمكن إنقاذ أي شخص على قيد الحياة".

أب وابنه تحت الأنقاض 11 يوما

وكشف مسؤول بالأمم المتحدة أن الخسائر في الأرواح نتيجة الزلزال سترتفع، وحتى يوم الجمعة ، قُتل أكثر من 43 ألف شخص في تركيا وسوريا جراء الزلزال.

إرهان سيفينيلر وكالة الأناضول 

أبلغ المسؤولون الأتراك عن أكثر من 38000 حالة وفاة ويخشون أن يرتفع عدد القتلى حيث يُعتقد أن حوالي 264000 شقة قد دمرت في الكارثة، وتم الإبلاغ عن أكثر من 5800 حالة وفاة في سوريا.

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